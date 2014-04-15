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Burcu Esmersoy: Asla Fenerbahçe taraftarını oynamam

Fanatik Galatasaray taraftarı olan Burcu Esmersoy, 'Asla bir Fenerbahçe taraftarını oynamam' dedi

15 Nisan 2014 13:56

Sunucu Burcu Esmersoy, ekranlardan sonra sinemada da kendisini gösterecek. Yakında kamera karşısına geçmeye hazırlanan ve koyu Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Esmersoy, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

 

‘Fenerbahçe'ye gönül vermiş kızı oynamam’

 

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, ünlü sunucu, "Fenerbahçe'ye gönül vermiş bir taraftar kızı asla oynamam" diye konuştu.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Burcu Esmersoy sözlerine, "Fenerbahçe sevgisinin nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için zaten bu rolü oynayamam" şeklinde devam etti.

Uzun süredir yakın dövüş sporlarıyla ilgilenen Burcu Esmersoy, birkaç gün önce minibüse binen bir gencin kola kutusunu sokağa attığını görünce çok sinirlendiğini söyledi.

Esmersoy ''Şiddeti hiç sevmem ama kullandığım zamanlar oluyor, o manzara karşısında o genci minibüsten çıkartıp kutuyu yerden aldırmak istedim. Ancak çevreden tepki alacağımı düşünüp vazgeçtim'' dedi.
 

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