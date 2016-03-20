Burcu Esmersoy: Arda'ya hissettiğim duygu aşktan daha büyük

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir arasının bozuk olduğu iddia edilen Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan'la aralarında herhangi bir peoblem olmadığını belirterek, "Ona hissettiğim duygu aşktan daha büyük" dedi. "Arda benim omzunda ağladığım biri. Ayrılık sürecinde de bana çok destek oldu" diyen Esmersoy, "Çok âşık olduğum biri vardı. Arda onun kardeşi gibi. Benim kitabımda daha önce sevgilim olan bir erkeğin çevresinden biriyle birlikte olmak yazmaz. Sevgililerimin erkek arkadaşlarıyla yakın olurum ama onlarla çıkmam" diye konuştu.

Esmersoy, evlilik hakkındaki düşüncelerini de "Bütün erkek arkadaşlarım benimle evlenmek istedi. Daha önce evlenmemişlerdi, evliliği güzel bir şey olarak hayal ediyorlardı. Ama ben onları vazgeçirdim" şeklinde ifade etti.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan (20 Mart 2016) Burcu Esmersoy'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Yılan hikâyesine dönen Arda Turan meselesiyle başlayalım. Gerçekten kanka mıydınız yani?

Arda’ya hissettiğim duygu aşktan daha büyük. Çok büyük bir dostluk. İlk kez sana söyleyeyim; çok âşık olduğum biri vardı. Arda onun kardeşi gibi. Benim kitabımda daha önce sevgilim olan bir erkeğin çevresinden biriyle birlikte olmak yazmaz. Sevgililerimin erkek arkadaşlarıyla yakın olurum ama onlarla çıkmam.

Peki nasıl bir ilişki sizinki?

Arda benim omzunda ağladığım biri. Ayrılık sürecinde de bana çok destek oldu.

Şu an konuşuyor musunuz?

Tabii konuşuyoruz.

Madem öyle, GQ’nun töreninde o ödül alırken neden sahneyi terk ettiniz?

Sahneye birini davet ettikten sonra rol çalmamak için uzaklaşırım. Bunu sadece Arda’ya yapılmış gibi göstermek çok ayıp.

Gecenin sonunda birbirinizi sosyal medya hesaplarınızdan sildiğiniz yazıldı...

Ben takip ediyorum. Çünkü hayatımda onu takip etmememi isteyen biri yok!

Yine de bu küsme-barış hikâyelerine bakarsak; ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler...

Bunlar herkesin yaşadığı şeyler. Bazen bir birlikteliğin olur ve artık bazı arkadaşlarının hayatında olmasını istemezsin. Arkadaşımın hayatındaki kişi benimle görüşmemeyi tercih ettiyse, arkadaşım da ona saygısından benimle görüşmek istemeyebilir. Dostluk dediğin; beklemek ve sana döndüğünde kollarını açmaktır. Gitmek isteyen gider, gelmek isteyen gelir, dostluk bunu gerektirir!

Geçmişteki aşktan bahsettik. Şimdi hayatınızda olan Tuna Bey (Aksu), okuyunca bozulmaz mı?

Hayır. Benimle ilgili her şeyi bilir.

Yeni sevgilinizden evlenme teklifi aldınız mı?

Sağ olsunlar, birlikte olduğum bütün erkek arkadaşlarım benimle evlenmek istedi. Daha önce evlenmemişlerdi, evliliği güzel bir şey olarak hayal ediyorlardı. Ama ben onları vazgeçirdim.

Eski eşiniz Massimo Cusimano, kendinizi Angelina Jolie sandığınızı, bu yüzden boşandığınızı iddia etti. Sizse aldatıldığınızı söylediniz...

-Massimo, ‘no name’ biri, bir araba markasının sportif direktörü. O röportajlarda niyeti yabancı damatlıktan yürümek, oyunculuk falan yapmaktı herhalde. Yaklaşık 2.5 senelik birlikteliğimizde yanlış kişiyle evlendiğimi altıncı ayda fark ettim.

Nasıl oldu?

Balayında hamile kaldım. Düşük yaptım. Bana yaklaşımı değişti. Bir süre sonra da aldatıldığımı öğrendim.

Sizi kiminle aldattı?

Eşimin birlikte olmayı tercih ettiği kişi, evli ve zengin bir kadındı. Araştıran biri olmadım ama önüme düştü. Anneme kanser teşhisi konmuştu. Hastaneden çıktıktan sonra bana söylediği ikinci şey; üç gün sonra Monte Carlo’daki bir partiye katılmak istediğiydi. Zaten sonra o partiye sevgilisiyle gitmiş. Anne-babasını da davet edip o kadınla tanıştırmış. ‘Niyetleri ciddi herhalde, ben engel olmayayım’ dedim. Başka bir ilişkisi olduğunu bildiğimi söyledim. Kabul etti. Benim ondan değil, onun benden maddi-manevi istekleri oldu. Hayatımdan gitmesini o kadar çok istiyordum ki resmen özgürlüğümü satın alarak boşandım.

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