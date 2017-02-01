"Burcu Esmersoy, Arda Turan'ı duyunca mekâna girmekten vazgeçti" iddiası

Sunucu Burcu Esmersoy'un gittiği eğlence mekânına, otomobilini valeye verdikten sonra, kapıdaki görevlilerden futbolcu Arda Turan'ın içeride olduğunu öğrenmesi üzerine girmekten vazgeçtiği iddia edildi.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, Arda Turan’ın 1 buçuk yıl önce Aslıhan Doğan’la ilişki yaşamaya başladığı dönemde araları açılan Burcu Esmersoy’un futbolcuya kızgınlığı devam ediyor. Bir dönem çok yakın arkadaş olan ve aralarında problem bulunmadığını söyleyen ikili, yan yana gelmiyordu ve sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda izinli gününde Barselona’dan İstanbul’a gelen Turan, arkadaşlarıyla eğlenmek için Emirgan’daki La Boom adlı mekana gitti. Gece yarısında aynı mekana giden Esmersoy’un, otomobilini valeye verdikten sonra kapıdaki görevlilerden futbolcunun içeride olduğunu öğrenmesi üzerine girmekten vazgeçtiği iddia edildi.

“Ben geri döneyim, Arda’yla karşılaşmaya gerek yok” diyerek aracını isteyen sunucunun, vakit kaybetmeden Emirgan’dan uzaklaştığı öğrenildi. Saatler sonra mekandan ayrılan Turan ise valelere 300 euro (bin 219 TL) bahşiş vererek, evinin yolunu tuttu.

Arda Turan, eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in sosyal medya üzerinden başlattığı 'Evet' kampanyasına destek veren ilk isimlerden olmuştu: