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Burcu Esmersoy: 12 sene anneme teyze dedim

'Ben yere düştüğüm zaman annecim diye değil babaannecim diye ağlarmışım'

21 Ocak 2015 16:55

Burcu Esmersoy, "22 sene boyunca babaannesi ve dedesi ile birlikte yaşadığını, annesinin kayınvalidesinin vefatına kadar kadar 12 sene boyunca annesine teyze dediğini" açıkladı.

Hülya Avşar'ın TV8'deki programına konuk olan Esmersoy, “Ben yere düştüğüm zaman annecim diye değil babaannecim diye ağlarmışım” diye ekledi.

 

‘İyi bir aile kurmak istiyorum’

 

Burcu Esmersoy, Hülya Avşar’ın “Acaba o yüzden mi senin ilişkilerinde problemler çıkıyor?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“İki kere âşık oldum. Bir tanesinde 5 yıl kadar aşk acısı çektim” diye cevap verdi. Çocukken bir aileye sahip olamadığını söyleyen ünlü sunucu, iyi bir aile kurmak istediğini söyledi. Özel hayatı ile ilgili açıklamalarına devam eden Esmersoy; “Burcu Esmersoy olabilmemin en büyük sebebi belki de anne baba sevgisinden yoksun yetişmemdir.”

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