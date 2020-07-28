Burcu Biricik, Netflix'in yeni dizisi Fatma ile izleyicilerle buluşacak

Netflix Türkiye’nin yeni dizisi Fatma için çalışmalar devam ediyor. Mart ayında duyurulan Netflix Türkiye’nin yeni yerli dizisi Fatma’da başrolde Burcu Biricik yer alacak.

Bu yılın Mart ayında Netflix Türkiye’den üç dizi, bir film ve bir yarışma programı geleceği duyurulmuştu. Bunlardan birisi olan Şimdiki Aklım Olsaydı yaşanan tartışmalar sonrası iptal edilmişti. Diğer yapımlardan birisi olan Fatma içinse Netflix Türkiye geri sayımın başladığı gösteren bir paylaşım yaptı.

Dizide Fatma karakterine Burcu Biricik hayat verecek. Biricik ile ilgili yapılan Netflix Türkiye paylaşımında, “Aramıza hoş geldin #Fatma! Heyecanlı bir geri sayım başladı!” ifadeleri kullanıldı.

Burcu Biricik ise yeni dizisi Fatma ile ilgili paylaşımında, “İçim kıpır kıpır heyecandan… Sete çıkmak için geri sayıma başladık… Fatma’yı sizle tanıştırmak için sabırsızlanıyorum…” dedi.