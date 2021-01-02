Burcu Biricik: Küfür etmeyi seviyorum

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Youtube'da katıldığı bir programda, küfür etmeyi sevdiğini söyledi. Biricik, "Küfür ediyorum, seviyorum da. Enerjisi güzel. Zamanlaması çok mühim. Haddini bilerek, kime ne küfür edeceğini bilmek önemli. Kuralları var, uyduğun takdirde yapıştır gitsin" dedi

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına katıldı ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.