Burcu Biricik: Küfür etmeyi seviyorum

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Youtube'da katıldığı bir programda, küfür etmeyi sevdiğini söyledi. Biricik, "Küfür ediyorum, seviyorum da. Enerjisi güzel. Zamanlaması çok mühim. Haddini bilerek, kime ne küfür edeceğini bilmek önemli. Kuralları var, uyduğun takdirde yapıştır gitsin" dedi
Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına katıldı ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Estetik hakkında konuşan Biricik, "31 yaşımdayım, ama son zamanlarda yaşlandığımı düşünüyorum. Bir yıldır pijamayla ve makyajsız geziyorum, ondandır belki" dedi. Oyuncu, "Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar gözkapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum” ifadelerini kullandı.
Pandemi döneminde daha fazla yemek yemeğe başladığını söyleyen Birick, “Yiyelim, içelim, yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.
Biricik ayrıca, "Küfür ediyorum, seviyorum da. Enerjisi güzel. Zamanlaması çok mühim. Haddini bilerek, kime ne küfür edeceğini bilmek önemli. Kuralları var, uyduğun takdirde yapıştır gitsin.” sözleriyle şaşırttı.
Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Patavatsızlık derecesinde konuşkanım. Arkadaşlarımı kontrol altına almaya çalışırım.
Tuvalet kağıtlarına takıntılıyım. Mutlaka dışa dönük olmalı. Misafirlikte bile düzeltirim.
“Uzak Doğu’da kurbağa yedim ama sevmedim."