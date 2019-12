Burçların yatak sırları

Astroloji yatak odanızı nasıl etkiliyor hiç düşündünüz mü? İster inanın ister inanmayın birlikte olacağınız insanın burç özellikleri sizinkiyle tutmuyorsa o özel anların tadı kaçıveriyor.



Koçlar aktif, boğalar geleneksel, ikizler hareketli, yengeçler evcimen, aslanlar ateşli, başaklar titiz. Bizce partnerinizi seçerken burç faktörünü hafife almayın. Malum, bir boğa ve kova iyi arkadaş olabilse de yatak odasında korkunç bir ikili oluşturabiliyor. Buna karşılık bir aslan ve bir balık hiç tahmin etmezdiniz ama harikalar yaratıyor.



Koç



Yorulmak nedir bilmez!



Kadın İlişki sırasında aktif rol oynamaktan hoşlanan bayan koç için cinsellik spor yapmak gibi. Kendi enerjisini ortaya çıkaracak bir fırsat olarak gördüğü seks sırasında aşk oyunlarıyla fazla vakit kaybetmez. Loş ışık, mumlar ve romantizm mi arıyorsunuz? Lütfen onu güldürmeyin; hangi çağda yaşıyoruz? Işıkları açalım lütfen!



Erkek Doğru zaman ve doğru mekan gibi şartlandırmalar bu adamın kitabında yazmıyor. Hemen sonuca ulaşmak isteyen ateşli koç yorulmak nedir bilmez, yorulsa da çaktırmaz. Platonik sevdaların yumuşak prensesiyseniz arkanıza bakmadan kaçın ondan.



Boğa



Keyfine düşkün ve klasikçi!



Kadın Keyif düşkünü bu kadını heyecanlandıracak sihirli kelime “ambians.” Mum ışığı, iyi yemek, kaliteli içki, romantik müzik, pahalı hediyeler hayal gücünü harekete geçirir. Hiç aceleci değildir, size de tavsiye etmez. Sürprizlerden nefret eder, zamanla alışabilir.



Erkek Klasik zevkleriniz varsa bu adam biçilmiş kaftan. Kısa süren seksten nefret eder, önsevişmeye ise önem verir. Gecelik ilişkiler onu açmaz. Seksin onun için anlamı üremektir ama keyif almayı da gözardı etmez. Ondan çocuk istediğinizi söylerseniz daha iyi performans gösterecektir.



İkizler



Ne yapacağı asla bilinmez!



Kadın Parlak zekalı bu kadın rahatlamak ve sinirlerini gevşetmek için sizinle her türlü oyuna var. Romantizmden nefret eder, her türlü fanteziye özellikle sözlü olanlarına bayılır. Kışkırtılmayı sever ve onu baştan çıkaramadıysanız muhtemelen tekrar göremezsiniz. Ne yapacağını asla kestiremezsiniz.



Erkek Sekste reform bir slogan olsaydı pankartı taşıyan bu adam olurdu. Sürekli yenilik ve değişiklik peşinde koşan ikizler erkeği yatakta hiperaktif bir performans sergiler. Her türlü aşk oyununu ve kimi nasıl tavlayacağını iyi bilir. Ondan sadık bir partner yaratmak imkansıza yakındır, size aşık olup uslu dursa bile aklından geçenleri bilmek istemezsiniz!



Yengeç



Onun için seks su içmek gibi



Kadın Bu kadın için seks su içmek kadar doğal. Her cinsel deneyim ona doğurganlığı anımsatır. Yatakta ruh hali değişkendir. Kimi zaman anaç, kimi zaman çocuksu, kimi zaman kadınsıdır. Ne kadar güçlü gözükse de koruyucu erkek figüründen ve kucaklanmaktan hoşlanır.



Erkek Onun için doğru mekan kendini en güvende hissedeceği yer yani kendi evinin yatak odası, sıcak yuvası. Duygusal yengeç burcu erkeği aşık olduğu kadınla sevişmekten hoşlanır. Onun için pişirdiğiniz herhangi bir yemek afrodizyak etkisi yaratır ve size muhteşem bir performans olarak geri döner.



Aslan



Yatakta yangın çıkarabilir!



Kadın Aman dikkat, bu kadın yatakta yangın çıkarabilir! İnisyatif almaya bayılan ve her pozisyonda mutlu olan bayan aslanın tek ihtiyacı, kulağına mükemmel olduğunu fısıldamanız. Hakkındaki ihtişamlı sözlere bayılır. Onu uzaklaştırmak için yatakta kötü olduğunu söyleyin. Geri çekilecek ve bir sonraki partnerinin sizin kadar kafasız olmaması için dua edecektir.



Erkek Yatakta kendisinden daha sakin ve pasif bir eşi tercih eden bu avcı adam seksi sonradan hava atacağı bir güç gösterisi olarak yaşamaya meyilli. İşleri yolunda gidiyorsa ve

başarılıysa bu durum performansına da olumlu yansır. Başarısız bir dönemdeyse diğer burçlardan daha fazla etkilenir ve bol bol pohpohlanmayı bekler.



Başak



Mükemmelliyetçi ve detaycı



Kadın Tertemiz değilseniz ve mis gibi kokmuyorsanız bu kadına yaklaşmak hiç de iyi sonuç vermeyebilir. Titizlik ve hijyen seks yaşamının vazgeçilmezleridir. Öyle ki temizlik onun için başlıbaşına uyarılma sebebidir. Yeni şeyler denemekten keyif almaz ve detaylar yüzünden bir anda soğuyabilir. Tüm bunlara katlanabilirseniz iyi haber geliyor nelerden hoşlanacağınızı bir bakışta sezer ve ateşli geçinen pek çok burçtan daha beceriklidir.



Erkek İyi performans sergilemek için bazen kendini tekniğe o kadar kaptırır ki bir robotla birlikte olduğunuzu zannedebilirsiniz. Mükemmeliyetçiliği ve detaycılığı yüzünden bir anda sizi acımasızce eleştirebilir. Seks konusunda kendisini de içten içe eleştirip mutsuz olmaya meyillidir. İhtiyacı olan şey düşünmeyi bir kenara bırakıp anın tadını çıkarmak. Bunu başarabilirse onunla birlikte harikalar yaratabilirsiniz.



Terazi



Uyum ve güzellik önemli



Kadın Kafa yapısına uyan bir partnerle birlikteyken bu dengesini arayan kadının tüm yaratıcılığı ortaya çıkar ve karşısındakini büyüler. Aynı yeteneği karşı cinsten de bekler ama bulamazsa hemen hayal kırıklığına uğramaz. Estetik bir erotizm ilgisini çeker. Estetik beklentilerine cevap veremeyen bir partner terazi kadınının seksten soğumasına ve dengesinin bozulmasına sebep olur.



Erkek Bu adam ancak her konuda uyumu yakaladığı kadınlarla birlikte olmayı ister. Üstelik eşi hem uyumlu hem de güzel olmalı! İlişki sırasında genelde şefkatlidir ancak bazen sizi umursamadığı izlenimine kapılabilirsiniz. Yine de en özel anlarda kulağınıza en güzel sözleri fısıldayacak adam terazi erkeğidir.



Akrep



Tabu mu, o da ne?



Kadın Tüm akrep kadınları farkında olmasalar bile müthiş bir cinsel çekim gücüne sahipler. Bu onların doğal yetenekleri. Birini baştan çıkarmak konusunda üstüne yoktur. Kalbini kırdıysanız ve tekrar beraberseniz başınıza geleceklerden emin olmayın. Onun için seksin yeri ve zamanı yoktur. Tabu mu o da ne?



Erkek Vamp kadınlardan hoşlanan bu tutkulu adam aç yaşayabilir ama seks olmadan asla! Ancak aşık olduğunda kafası karışır ve gerçek performansını gösteremez. Aksini iddia etse de aşık olmaktan deli gibi korkar. Yatakta en iddialı burç olan bu adamın hırslı ve gizemli karanlık bir tarafı da vardır ki bu da onu çekici kılar.



Yay



Uçar ve kaçar!



Kadın Seks onun için bir eğlence fırsatı! Hiperaktif ve uçlarda davranışları sizi şaşırtabilir hatta bu kadın bazen tehlikeli bile olabilir. Yatakta risk almayı sever ve istediğini elde ettiğinde hemen sıkılır. Onunla birlikte olmak tam bir macera. Maceraya kalbiniz dayanmayacaksa zaten onunla ne işiniz var?



Erkek Her türlü fantazi bu adamdan sorulur. Onu ateşleyen riske girmek ve yakalanma korkusudur. Doğada aşk yapmak ona göredir. Bu havalı özelliklere rağmen ondan iyi performansı beklemeyin. Çünkü seksten çok seks yapma fikrine düşkündür.



Oğlak



Güvenli seks ondan sorulur!



Kadın Bu sofistike kadını pek de kolay tavlayamazsınız. Kendisini çeker ve kolay ele vermez. Yatakta dışadönük tavırlarınızla ince ince dalga geçer. Size saygı duymazsa daha da önemlisi güvenmezse asla birlikte olmaz..



Erkek Yetiştiği ortamdan ve fiziksel özelliklerinden bağımsız olarak doğal bir karizması var. Üstelik bu adamın kafası oldukça karışık. Bu da onu daha da çekici kılıyor. Cinsellikte bile

bir kalite ve seviyeyi korumaya çalışır. Güvenli seks konusunda eksperdir.



Kova



Ben özgürüm, ona göre!



Kadın Bağımsızlığına düşkün ve kafası karışık kova kadını yatakta ateşli olmaktan çok gizemli ve yaratıcıdır. Sahiplenme duygusu en az burçlardan biridir. Partnerinde merak uyandırır ama onu tam olarak keşfedemezsiniz. Yasak olanı merak eder, monotonluğa dayanamaz, onunla keşif bir ömür sürer.



Erkek Bu orijinal adam ancak fikirlerine değer verdiği ya da ilginç bulduğu kadınlarla birlikte olur. Bağlanmak ve romantizm ona komik gelir. Arkadaş olabileceği insanlarla birlikte olur. Erotizm ve sanal seks ilgisini çeker. Tabuları yıkmaya bayılır.



Balık



Mutlu etmek için her şeyi yapar



Kadın Romantizm ve aşk olmadan bu kadınla birlikte olmak imkansız. Yatakta sevecen. oyuncu ve fedakar. Balık kadını ayaklarını yerden kesmeniz için size her fırsatı sunar. Sizi mutlu etmek için elinden geleni yapar. İyi niyetli ve safça tavırlarının sizden hoşlandığı sürece geçerli olduğunu hatırlatalım.



Erkek Her an herkese aşık olan romantik balık erkeği hem sık sevgili değiştirir hem de bundan vicdan azabı duyar. Mutlu olmanız için elinden geleni yapar ama aldatmaya meyillidir. İlgisi başkasına kayana dek partnerini ilgiye boğar. Yatakta oyuncudur ve sizi eğlendirir. İçki onda afrodizyak etkisi yapar ve ondan sonra olacaklardan dolayı sorumluluk kabul etmez.



