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Sağlık

Burçlar ve çocuklar

Anneler ve babalar çocukları için en iyisini ister; fakat onlar için iyi nedir? Doğum haritası bu soruya ışık tutacağı gibi çocuğunuzun potansiyellerini de gösterir.

15 Aralık 2008 02:00

Burçlar ve çocuklar

Anneler ve babalar çocukları için en iyisini ister.

Fakat onlar için iyi nedir?

Doğum haritası bu soruya ışık tutacağı gibi çocuğunuzun potansiyellerini de gösterir. Bu potansiyelleri onlar büyürken teşvik etmek ise onların kendine güvenini geliştirmek, onlara iyi bir geleceğin kapısını aralamak, kendisini tanıyıp, ne istediğini bilerek mutlu ve tatminli olmalarına destek olmak demektir.

12 burca göre yapılan genellemeler doğum haritasındaki bilgileri yansıtmaz ancak burçlara göre çok hoş ipuçları verir. Ayrıca, biliyorsanız çocuğunuzun yükselen ve ay burcunun özelliklerini de okumakta fayda var…

Çocuğunuzun burcu

Çocuk Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Çocuk Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çocuk İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

Çocuk Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Çocuk Aslan Burcu (23 Haziran - 23 Ağustos)

Çocuk Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Çocuk Terazi Burcu (24 Eylül - 23 Ekim)

Çocuk Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)

Çocuk Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)

Çocuk Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Çocuk Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

Çocuk Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

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