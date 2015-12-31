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Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'den yeni yıl pozu

Burçin Terzioğlu: Kendimi hiç olmadığı kadar iyi ifade edebildiğim bir 365 gün geçirdim

31 Aralık 2015 12:07

‘Poyraz Karayel’ dizisinin gerçek hayatta da çift olan oyuncuları Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, Çırağan Sarayı’nda yeni yıl çekimi objektif karşısına geçti. Terzioğlu, 2015’te “kendimi hiç olmadığı kadar iyi ifade edebildiğim bir 365 gün geçirdim” derken, Kaleli de “’Poyraz Karayel’ bana çok iyi geldi” dedi.

Kelebek’in yılbaşı özel çekimi için birlikte objektife poz veren Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli çifti, 2015’in kendileri için nasıl geçtiğini anlattı. Terzioğlu, “Kendimi hiç olmadığı kadar iyi ifade edebildiğim, ayrıntılarda boğulmadığım, mutlu olmak için elindekilerin kıymetini bilmenin yeterli olduğunu anladığım dolu dolu bir 365 gün geçirdim” dedi. Ünlü oyuncu, “Özellikle barışın her toprakta hüküm sürmesini, her kalbe değmesini istiyorum. Umarım iç huzurumuzu destekler nitelikte yaşadığımız dünyada da huzur ve barış yağar üstümüze” şeklinde konuştu.

İlker Kaleli de ‘Poyraz Karayel’ dizisinin kendisine çok iyi geldiğini söyleyerek, “Lüzumsuz daralmaları, gerilmeleri geride bıraktım. Daha az düşünmeyi ve kendimi akışa daha kolayca bırakmayı başarabildiğim bir yıl oldu” dedi.

Hürriyet’in Kelebek ekinden Sinem Vural’ın Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ile yaptığı röportaj için tıklayın.

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