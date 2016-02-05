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Burçin Terzioğlu setteyken soyuldu

Terzioğlu, Etiler Karakolu’na giderek hırsızlar hakkında suç duyurusunda bulundu

05 Şubat 2016 11:36

Rol aldığı dizinin setinde bulunduğu sırada evine giren hırsızlar, Burçin Terzioğlu'nun kasasındaki 180 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını ve parayı çalıp kayıplara karıştı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre ünlü oyuncunun Arnavutköy’de lüks bir sitede bulunan evine giren hırsızlar kasayı boşaltıp kayıplara karıştı. Oyuncu rol aldığı dizinin setinden çıkıp evine geldiğinde karşılaştığı manzarayla şoke oldu.

Suç duyurusunda bulundu

 

Arasında iki adet beş taş yüzüğün de olduğu ziynet eşyası ile bir miktar nakit parayı çalan hırsızlar, Terzioğlu’nu yaklaşık 180 bin TL zarara uğrattılar. Terzioğlu, Etiler Karakolu’na giderek hırsızlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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