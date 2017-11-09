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Burçin öğretmen 'Atam' isimli şarkı besteledi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Necdet Taş Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni Burçin Uyar, Mustafa Kemal Atatürk'ün 79'uncu ölüm yıldönümü öncesi 'Atam' isimli okul  şarkısının sözlerini yazıp, ardından besteledi

09 Kasım 2017 19:04

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Necdet Taş Anadolu Lisesi\'nde müzik öğretmeni Burçin Uyar, Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıldönümü öncesi \'Atam\' isimli okul  şarkısının sözlerini yazıp, ardından besteledi.
Necdet Taş Anadolu Lisesi\'nde müzik öğretmeni olarak görev yapan Burçin Uyar, Mustafa Kemal Atatürk\'ü 79\'uncu ölüm yıl dönümünde anmak için 3 günlük çalışma yaparak \'Atam\' isimli şarkı besteledi. Uyar, bestelediği şarkıyı koro oluşturduğu öğrencileriyle birlikte seslendirdi. 19 yıllık Müzik öğretmeni Uyar, bestelediği şarkıyla ilgili olarak, \"10 Kasım; unutmamamız ve ömür boyu aklımızdan çıkarmamamız gereken bir gün. Bunu öğrencilerimize yaşatmaya çalışıyoruz. Atatürk\'ün ilkelerinde devam etmemiz gerekiyor\" dedi.
Okullarının müzik konusunda açığı bulunduğunu belirten Uyar, \"Bu açığı kapatmak açısından 10 Kasım için bir şarkı besteledim. Öğrencilerimizde çok güzel seslendirdi. Bestenin sözleri ile müziğini bir arada yapmaya çalıştım. Hazırlamak 2-3 günümü aldı. Sonra enstrümanlarımızla çalıştık. Ardından da öğrencilerimizle çalışarak şarkımızı hazır hale getirdik\" ifadelerini kullandı.

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