Burçin Bildik'in eşi ölümden döndü

T24- Tiyatro, müzik ve reklam dünyasının tanınmış isimlerinden Burçin Bildik'in eşi Zeynep Elçin Bildik, tatil için geldiği Bodrum'da eşinin gözü önünde boğulma tehlikesi geçirdi. Kalbi dört kez duran ve hastanede güçlükle çalıştırılan Zeynep Elçin Bildik yoğun bakımda tedaviye alınırken, ünlü oyuncu büyük şok yaşadı.

Bilinmeyen numaralar servisi 11833 için 'Haydi eller' diyerek oynadığı feminen şarkıcı karakteriyle dikkatleri çeken Burcin Bildik bir yandan eleştirilirken, bir yandan da fenomen haline gelmişti. Şirket tepkiler üzerine reklam filmini değiştirmek zorunda kalırken, aslında kendisi de şarkıcı ve oyuncu olan Burçin Bildik yıllar sonra üne kavuştu.







Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki Torba Koyu'nda bir turistik tesise arkadaşları ile birlikte 10 günlük tatil için gelen 42 yaşındaki Burçin Bildik'in 2009 yılında evlendiği 31 yaşındaki eşi Zeynep Burçin Bildik, dün saat 16.30 sıralarında yüzmek için grupla birlikte denize girdi. Eşinden 20 metre kadar uzaklaşan genç kadının, bir süre sonra suyun üstünde yattığını gören vatandaşlar hemen harekete geçti. Zeynep Elçin Bildik, iskeleye çıkarıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin denize girdiği plajdaki turistik tesislerden gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı genç kadının kalbinin durduğu anlaşıldı. Genç kadına masaj ve suni teneffüs yapılırken ambulans da çağrıldı. Biraz önce şakalaştığı eşinin ölümün eşiğine geldiğini gören Burçin Bildik büyük üzüntü yaşadı. Bu sırada olay yerine gelen ambulans ekibinin ilk müdahalesi ile genç kadının kalbi çalıştırıldı, ancak yeniden durdu. Kalbi dört kez çalışıp duran genç kadın, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kalbi durmuş halde gelen genç kadına burada Dr. Ergun Kaçar müdahalede bulundu ve kalp yeniden çalıştırıldı. Bildik, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken Dr. Kaçar, "Genç kadın getirildiğinde kalbi durmuştu. Üzerinden hayati önem taşıyan bir süre geçmesine rağmen duran kalbi çalıştırmayı başardık ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına aldık. Şu anda kalbin çalışması bir mucize. Yaşatmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

Olayın ardından uzun süre kendisine gelemeyen ve şoke olan Burçin Bildik, "Denize giriyorduk. Biraz ilerimdeydi, yüzü koyun yattığını ve hareket etmediğini gördüm. Olay gözümün önünde oldu. Zeynep çok şakacıdır. Suyun üstünde yüzükoyun yatarken gördüm. Şaka yapıyor sandık. Hareket etmeyince bir gariplik olduğunu anladık. Hemen iskeleye çıkardık. Yüksek tansiyonu vardı. Olanlara inanamıyorum" dedi.