Burçin Bildik: 33 gay değil aseksüel

Bildik'in Hürriyet gazetesinde yayımlanan röportajı şöyle:33, biraz tohuma kaçmış, kenarda köşede kalmış, pavyonlarda şarkı söylerken keşfedilmiş ve büyük bir görev aşkıyla işini yapmaya çalışan bir adam. Bu adamın cinsel kimliği de ön planda değil aslında, çünkü yok. Karakterin tek amacı ne olursa olsun ünlü olmak. Belli bir grubu yansıtma konusuna gelince; dediğim gibi bu karakterin cinselliği ön plana koyan bir durumu yok. Daha çok karikatürize bir karakter olduğu söylenebilir. Onun tüm amacı verilen işi layıkıyla yapmak. ışi büyük bir heyecanla yapıyor, nasıl yaparım da sevilirim diye düşünüyor ama kimi zaman itici oluyor. Biraz daha derinine bakarsak, 33’te hiçbir cinsellik yok zaten. Tamamen aseksüel. Onu kimse sahiplenmesin, bence ortada kalsın.Kabul ettim. Önceki karakterlerin hep bir ağırlığı vardı, oysa bu tamamen pespaye ve sarsak bir adam.33 başardı ama ben 22 yıllık meslek hayatımda başaramadım! Burçin olarak, onun yaptıklarını yapamam tabii. Ayrıca bunca zaman, ben medyatik olmak istemediğim için beni tanımadınız.Kendime göre başarılı sayılabilecek işlere imza attım. Oyuncudan önce şarkıcıyım, Grek müzik yapıyorum.Hayır. Çünkü bu adam kendi halinde biri, kimseye zararı yok. Bir mesajı, kimseye saldırısı yok. Ona bu kadar saldırılmasına rağmen tek amacı numaranın reklamını yapmak.İnsanlar bu karakteri bir zümreyle özdeşleştirmesin. Çünkü o durum, “33, eşcinselleri temsil ediyor”un bir kabulüdür bana göre. Oysa bu karakter kimseye cinsel tercihini açıklamıyor. Bundan rahatsız olmak gereksiz. Ayrıca bir zümreyi temsil ettiğine de inanmıyorum. O karakter kendi halinde şen şakrak bir adam. Hiçbir zümreye ait değil; yani ne öncüsü ne de sözcüsü. Bundan yola çıkarak kırılan grup da, o gruba saldırı düzenleyen insanlar da suçsuz. 33 eylemlerine devam edecek çünkü.Sıfır vade, ecel faiz! Böyle de gidecek. Bunu firma ve marka iletişim belirleyecektir.Biz de ilk seferde “ay ne gıcık” diye izledik. Ama ne kadar gıcık olsa da kendi içinde bir sevimliliği var. Reklam da başarılı. ınsanlar her ne kadar 33’ü sevmeseler de ihtiyaç duydukları anda akıllarına önce bu numara gelecek.Evet. O zaman da ayağa kalkanlar oldu, ama o karakter de belli bir grubu ya da zümreyi temsil etmiyordu. “Kuaförler öyledir” imajı da yoktu reklamda, sadece o kuaför öyle. Biz Türk insanları olarak sıcak kanlıyız. Bir anda alevleniyor, sinirleniyor, seviyoruz.Ay beni sevmeyen ölsün ayol. Çıkıp her şeyi anlatıyorum, anlamıyorlar valla. Beni çok seviyorlar. Adım var ayol, 33’üm ben. Ay nasıl sevimli, nasıl güzel. Benim arkadaşım var Nizamettin, her çıkışımda şıkır şıkır oynuyor.İnsanların “bu yasaklanmalı, kaybolmalı” demekten artık vazgeçmeleri gerek. Yasaklamak, ötekileşmesini istemek, bir an önce son bulmalı. Ben de sizin gibi yorumları okuyorum. Yasaklanmalı ve kaldırılmasını istiyorlar. Peki neden? Gerçek bir cevap verebilen yok. Beğenmediğimiz şeyleri kuma gömmemiz, onların kumun altında büyümediği anlamına gelmez!