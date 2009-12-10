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Yaşam

Burçak’ın ölümüne ömür boyu hapis

Maganda kurşunu kurbaı 3,5 yaşındaki Burçak Damla’nın ölümüyle ilgili zanlılara ömür boyu hapis cezası istendi.

10 Aralık 2009 02:00

Düğün törenini izlerken kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden 3,5 yaşındaki Burçak Damla’nın ölümüyle ilgili Hamdullah ve Naile Sağlam çiftinin ömür boyu hapis cezası istendi. Savcı, düğünde kurusıkı tabanca ile ateş açan diğer kişilere de dava açtı.

Cumhuriyet Savcısı Muhittin Buyruk’un 18 Ekim’deki olayla ilgili hazırladığı iddianameye göre düğünde Sağlam çifti önce kurusıkı tabancayla ateş etti. Daha sonra Hamdullah Sağlam, ruhsatlı tabancasını çıkardı. Önce kendisi, sonra eşi havaya ateş açtı. Naile Sağlam ateş ederken, tabancadan çıkan kurşun, balkonda düğünü izleyen Burçak Damla’nın alnına isabet etti ve ölümüne neden oldu. Kamera görüntülerini inceyen Savcı, havaya ateş açan biri kadın dört kişinin silahlarına el koydu. Savcı, dört kişi hakkında da altı aydan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Görüntülerde, zanlı Naile Sağlam’ın, gelin arabasının arkasında havaya ateş ederken çekilmiş görüntüleri de dosyaya delil olarak konuldu.

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