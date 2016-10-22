Burası Van; servis bulamayan öğrenciler römorkla okula gidiyor!

Van'ın Çaldıran ilçesinde servis ihalesinin bir türlü sonuçlanmaması en çok en çok öğrencileri mağdur ediyor. Yaklaşık 5 bin 300 öğrenci servis olmadığı için okullarına gidemediği öne sürülürken, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Sellik Mahallesi’ndeki öğrenciler ise çareyi römorkta buldu. DHA'nın haberine göre, mahalle sakinlerinden ve öğrenci velisi olan Fettah Bilici, kendisine ait traktörün arkasına bağladığı römorkun etrafını da olası bir kazaya karşı tel örgüyle kapatarak çocukları eğitim öğretim gördükleri Anıttepe Ortaokuluna getirip götürüyor.

Çocukların mağduriyetinin giderilmesini isteyen Fettah Bilici, 45 gündür okulların açıldığını hatırlatarak, “Bizim çocuklarımız servis olmadığı için okula gitmiyor. Çocuklarımız mağdur olmasın diye traktörün arkasına bağladığımız römorkla götürüyoruz. Mahallemiz ilçeye 5 kilometre uzak, çocuklar yaya gidince köpeklerin saldırısına uğruyorlar veya geç kalıyorlar. 45 günlük eğitim süresinde yapılan ihaleler sürekli iptal edildi. Bizim çocuklarımız mağdur. Yetkililerden çocuklarımız için duyarlılık göstermelerini ve bir an önce servis sorununun çözülmesini istiyoruz” dedi.

Öğrenciler servis istiyor

Servislerin olmamasından şikayetçi olan öğrenciler ise, okullarından ve arkadaşlarından uzak oldukları için bir an önce sorunun çözülmesini ve kendilerine tanınan eğitim hakkından yaranmak isteklerini söylediler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Aslan ise okullar açılmadan ilk ihalenin yapıldığını belirterek, “İhale usule uygun olmadığından kurul tarafından iptal edildi. İkinci ihale yapıldı, ancak yine itirazlar var. Gerekli firmalara teklif vermelerini istedik. En uygun teklifi verecek olan firma pazartesi günü taşımayı gerçekleştirecek” dedi.