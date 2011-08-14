'Burası teskereye bir gün kala şehit olanların yeri'

T24 - Şırnak Beytüşşebap ilçesinde dün PKK’nın saldırısı sonucu şehit olan Er Onur Karakuş’un bir gün önce facebook’taki sayfasında, "Beytüşşebaptır burası batıda şafak sayanların değil teskereye bir gün kala şehit olanların yeri" diye yazdığı ortaya çıktı.



Şırnak'ta çatışma: 3 asker şehit





İstanbul’da oturan ve 1 Nisan 1989 doğumlu Onur Karakuş, dün uğradığı saldırıda şehit olmuştu. Karakuş’un facebooktaki sayfasında cuma günü saat 14.23’te duvarına şunları yazmıştı:









"Burası ne cennet ne harikalar diyarı. Burası insanların sustuğu mermilerin konuştuğu, güllerin yerine barutun koktuğu, ırmakların yerine kanların aktığı, kuşların ucmaya kurtların yaşamaya korktuğu kato besta gabar dağlarının tam ortası. Şırnak beytüşşebaptır burası. Batıda şafak sayanların değil teskereye bir gün kala şehit olanların yeri. Not yazan onur karakuş....."

