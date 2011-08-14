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Yaşam

'Burası teskereye bir gün kala şehit olanların yeri'

Şehit Er Onur Karakuş’un bir gün önce facebook’taki sayfasında, "Beytüşşebaptır burası batıda şafak sayanların değil teskereye bir gün kala şehit olanları

14 Ağustos 2011 03:00

T24 - Şırnak Beytüşşebap ilçesinde dün PKK’nın saldırısı sonucu şehit olan Er Onur Karakuş’un bir gün önce facebook’taki sayfasında, "Beytüşşebaptır burası batıda şafak sayanların değil teskereye bir gün kala şehit olanların yeri" diye yazdığı ortaya çıktı.

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İstanbul’da oturan ve 1 Nisan 1989 doğumlu Onur Karakuş, dün uğradığı saldırıda şehit olmuştu. Karakuş’un facebooktaki sayfasında cuma günü saat 14.23’te duvarına şunları yazmıştı:




"Burası ne cennet ne harikalar diyarı. Burası insanların sustuğu mermilerin konuştuğu, güllerin yerine barutun koktuğu, ırmakların yerine kanların aktığı, kuşların ucmaya kurtların yaşamaya korktuğu kato besta gabar dağlarının tam ortası. Şırnak beytüşşebaptır burası. Batıda şafak sayanların değil teskereye bir gün kala şehit olanların yeri. Not yazan onur karakuş....."

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