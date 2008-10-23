MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Başbakan Erdoğan’ın, MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında 100 bin YTL’lik tazminat davası açmasını eleştirdi. Vural, “TBMM’de eleştirilmeyi göze alması gerekir. Burası krallık değil, burası Tayyiban Cumhuriyeti değil” dedi.Vural, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın, Bahçeli hakkında grup toplantısında söylediği sözlerle ilgili 100 bin YTL’lik tazminat davası açtığının hatırlatılması üzerine Vural, şunları söyledi:“Bahçeli’nin kullandığı ifadeler, AKP’li yönetici ve Başbakan’ın kullandığı ifadeler. Bir taraftan bölücü haritalarını referans göstereceksiniz, diğer taraftan Barzani ile ittifak arayışları yapacaksınız, eyalet, federasyon arayışlarını çağrıştıran söylemlerde bulunacaksınız, demokratik cumhuriyet safsatalarını dile getireceksiniz, Türkiye’yi bölmek isteyenlere karşı ‘Bunlar adi suçlu’ diyeceksiniz, şehitlere kelle, teröristbaşına sayın diyecek. Sonra da bunlara karşı Türk milletinin tepkisini dile getirenlere karşı tazminat davası açacaksınız. Başbakan bence hak ettiği cevabı almaktadır.Başbakan kendisi hakkında kedi karikatürü çizene karşı dava açıyor ama kendisiyle röportaj yapanın ‘Ürkek kedi gibiydi’ ifadesi karşısında da bir şey söylemiyor. Başbakanı mazur görmek lazım ama yargıyı, muhalefeti sindirmenin bir aracı olarak kullanmaktan kaçınmalı. Başbakan’ın TBMM’de eleştirilmeyi göze alması gerekir. Burası krallık değil, burası Tayyiban Cumhuriyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti, biz bu devletin eşit vatandaşlarıyız. Kanun ve hukuk çerçevesinde yapacağımız eleştirilerin dikkate alınmasını istemek bir vatandaş olarak da milletin temsilcisi olarak da bizim hakkımızdır.”