Burası, Ege'nin en büyük su kaynağı; Murat Dağı'nda altın madeni aradılar, 2 bine yakın ağaç kestiler

Uşak-Kütahya sınırında bulunan ve Ege Bölgesi’nin büyük bölümünün su kaynağı olan Murat Dağı’nda altın madeni arandığı ortaya çıktı. Yöre halkı Murat Dağı’nın 1800 metresine kadar çıkıp burada altın aranmasını ve ağaçların kesilmesini protesto eden bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre; çevre gönüllüsü emekli öğretmen Mehmet Çamcı şunları söyledi:

“Aldığımız duyumlara göre altın çıkarma ruhsatı alan firmanın siyanürle altın arayacağı Murat Dağı’nda, 800 ile1000 ton arası altın rezervi var. Bu rezervin elde edilmesi için 0,75/1,5 gr altına karşılık 1 ton granit kaya kitlesi liç yöntemiyle parçalanacak. Ve bunun için yüzbinlerce ton siyanür kullanılacak. Bu demektir ki 2312 m rakımdaki Murat Dağı tamamen tıraşlanacak ve yüz binlerce ağaç katledilecek. Tüm Ege’yi sulayan nehir ve çaylar kuruyacak. Yaklaşık 2 milyon kişi geçim kaynaklarını kaybedecek.”

Vahim bir durum

Konuyla ilgili yöre halkından Funda Özakcura ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, BirGün’e konuştu. İhaleyi alan şirketin sondaj çalışmalarını başlattığını aktaran Özakcura şunları söyledi: “Şirket hızlı inşa etmek için binlerce ağacı kesmiş, tıraşlamaları da yapmış. Bildiğimiz kadarıyla ruhsatı da almış. Buradan altın madeni çıkarılırsa hem Menderes ovası hem Uşak bölgesi hatta tüm Ege Bölgesi’nin suyu zehirlenecek. Bu çok vahim bir durum. Bu dağ Uşak’ın içme suyunu karşılıyor. Dolayısıyla bu maden arama işlemi, hem Uşak’ın içme suyunu hem Gediz’in su kaynaklarını kirletecek.”

Basın açıklamasına katılan CHP’li vekil Yalım ise sondaj çalışmalarının tamamlandığını aktardı. Yalım şunları kaydetti: “Murat Dağı ormanlık bir alan ancak buradaki sondaj çalışmaları sırasında burada 1800-2200 arası ağaç kesilmiş. Şu ana kadar 2 tane sondaj açılmış. Birisi 1800 m yükseklikte. Burada sudan daha fazla derine inildiği için su temiz akıyor. Biz bu işe başlangıcında dur deme istedik. Gerekli müdahaleyi yaptık.”

Ege Bölgesi’nin suyunun önemli bir kısmının kaynağının Murat Dağı olduğunu ifade eden Yalım sözlerini şöyle sürdürdü: “Gediz, Simav, Kütahya, Uşak hatta Afyon’a kadar oksijeni sağlayan orman burada bulunuyor. Buranın kesilmesi, ormanın yok olması oksijenimizin de yok olması demektir. Bunun yanında yapılacak olan altın madeni çıkarılırken siyanür kullanılacağı için, içme suyumuza mutlaka siyanür karışacaktır. İçme suyuna kullanmasalar dahi burada yetişen bütün ürünler Murat Dağı’nın suyuyla besleniyor. Yani suyu içsek de içmesek de siyanürden etkilenerek kansere yakalanma riskimiz çok yüksek.”