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Yaşam

'Buraların sahibiymiş gibi bakıyordu' diyerek kediyi öldürdü

ABD'de 69 yaşındaki bir kişi, komşusunun kedisini vurarak öldürdü

03 Şubat 2017 23:14

Komşusunun kedisini vurarak yaralayan 69 yaşındaki ABD'li, "Kedi buraların sahibiymiş gibi bakıyordu" diyerek kendisini savundu. Yaralanan kedi uyutuldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'de kimliği bilinmeyen 69 yaşındaki erkek şahıs, karşısına çıkan kediyi vurarak yaraladı. Şahıs kediyi yaralamasının 'hafifletici nedeni' olarak, "Buraların sahibiymiş gibi bakıyordu" açıklamasında bulundu.

Şüpheli şahıs kediyi yaralamasıyla ilgili olarak "Kötü bir karar anıydı" dedi ve kedinin bir komşusuna ait olduğunu bilmediğini söyledi.

Şahıs daha önceden de kedilere saldırdığını ama hiçbir zaman başarılı olamadıığını itiraf etti.

Yaralanan kedi uyutularak yaşama veda etti.

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