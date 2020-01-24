Burakcan Karamanoğlu cinayeti davasında karar açıklandı

Berkin Elvan’ın cenazesinin olduğu gün Okmeydanı’nda 21 yaşındaki Burakcan Karamanoğlu’nun başından vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak 5 yıldır süren davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıklardan Gökhan Koca’yı “kasten öldürme ve ruhsatsız silah” suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. 4 sanık hakkında da güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan ceza verildi.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Koca ile tutuksuz sanıklardan Oğuz Kartal, Volkan Gezer katıldı. Diğer sanıklar gelmedi. Duruşmada Burakcan Karamanoğlu’nun babası Halil Karamanoğlu ve ağabeyi Ali Karamanoğlu da hazır bulundu.

Duruşmada sanıklar dava dosyası hakkında savunmalarını yaptılar. Davada karar verileceğini belirten mahkeme heyeti, sanıklardan son sözlerini sordu. Sanıklar beraatlarına karar verilmesini talep etti.

Burakcan Karamanoğlu’nun babası Halil Karamanoğlu ise “Adalete güveniyorum. Adalet istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gökhan Koca’yı “Olası kastla adam öldürmek” suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırdı. Verilen cezada herhangi artırım ve indirim uygulamayan mahkeme heyeti, sanık Gökhan Koca’nın ruhsatsız silah suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, 4 tutuksuz sanığa da “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” ve “Ruhsatsız Silah” suçundan 1 yıl ile 2 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Bir sanık hakkındaki dosyanın da ayrılmasına karar verdi.

Duruşma çıkışında konuşan baba Halil Karamanoğlu, “Adalet ne tecelli ettiyse ona razıyız. İnşallah hayırlısı olur. 6 yıl devam eden mahkemenin neticesi bu oldu yani. Beklediğimiz sonuç değildi. Daha yükseğini bekliyorduk. Adalet böyle işledi böyle tecelli etti. Yapacak bir şey yok” dedi.