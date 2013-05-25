Burak Yılmaz'ın kız kardeşi evlendi

Aytoç A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Oktay Başaran ile Galatasaraylı futbolcu BurakYılmaz'ın kızkardeşi Manolya Yılmaz’ın komşuluk ilişkisiyle başlayan aşkı, dün gece Mardan Palace Otel’de gerçekleşen muhteşem düğünle taçlandı.

Başaran ve Yılmaz aileleri, davetlileri lüks otelin kapısında karşıladı. Yaklaşık 800 davetlinin katıldığı düğünde futbol, siyaset ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri yer aldı.

Yusuf Türközü'nün Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, sunucu Ece Erken ile futbolcular Necati Ateş, İsmail Köybaşı, Selçuk Şahin, Serkan Balcı ve Doğan Kaya da yakın arkadaşı Burak Yılmaz’ı yalnız bırakmadı.