Burak Yılmaz'ın gol sevincine attığı tweetle fenomen oldu

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti'nin 2-0 yendiği karşılaşmada @OrcunGur adlı twitter kullanısının attığı Burak Yılmaz tweeti 15 bin retweet alarak sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Burak Yılmaz'ın Milli Takım'ın ilk golünden sonra Emre Mor ile paylaştığı gol sevincine @OrcunGur kullanıcısı, "emre'nin sevincinde mutluluk, masumiyet, umut var; burak'ın suratından Türkiye akıyor. sosyolojik tez yazılır şuna" dedi. Tweet atıldıktan sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından 15 binin üzerinde retweetlendi 23 bin kez de favorilere alındı.