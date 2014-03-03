Burak Yılmaz'dan taraftara sitem: Hepsine çok kırgınım

Çaykur Rizespor karşılaşmasının son dakikalarında tribünlerden yüzüne gelen yabancı maddeyle yaralandığı görülen Galatasaraylı Burak Yılmaz, maç sonu açıklamalarında taraftara sitemde bulunarak "Ayıp ediyorlar. Hırsız olayları da çok ayıp. Hepsine çok kırgınım" dedi.

Burak maç sonu yayıncı kuruluşun mikrofonlarına şu açıklamayı yaptı:

"Sürekli 'Burak kendini yere atıyor, emek hırsızı' diyorlar. Belki yüzüme tribünlerden cisim gelen pozisyonda da kendimi yere atmışımdır. Olayı kişiselleştirmemem lazım. En ağır eleştirileri ben alıyorum bu ülkede. Hiç bir zaman kendimi beğendiremedim. İnsanlar beni eleştirirken biraz baksınlar. Bu çocuk nerede oynuyor, ne yapıyor diye... Ben her zaman takımım için oynarım. Kişisel başarım umurumda değildir. Ayıp ediyorlar. Hırsız olayları da çok ayıp. Hepsine çok kırgınım. Eğer ben bugün yanlış bir hareket yapmış olsaydım çok farklı olurdu."