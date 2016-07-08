Burak Yılmaz'dan Sneijder'e destek

Galatasaray'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz, son günlerde yaşanan Wesley Sneijder krizi için Hollandalı yıldıza destek verdi.



Galatasaray’da şampiyonluklar yaşadıktan sonra Çin’in Beijing Guoan takımına giden Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımda yaşadığı günleri unutmuyor.



Milli yıldız Instagram’da perşembe günleri kullanılan “Tbt” etkiletiyle Wesley Sneijder fotoğrafı paylaştı. Burak, “#tbt with 10…” notunu yazarken, bu paylaşım Galatasaray’da son günlerde yaşanan krize gönderme olarak yorumlandı.



Dursun Özbek ve yönetiminin Wesley Sneijder’e verdiği astronomik para cezası tartışmalara neden olmuştu.

