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Spor

Burak Yılmaz'dan Sneijder'e destek

Galatasaray'ın eski yıldızı Burak Yılmaz, Sneijder ile olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

08 Temmuz 2016 01:39

Galatasaray'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz, son günlerde yaşanan Wesley Sneijder krizi için Hollandalı yıldıza destek verdi.

Galatasaray’da şampiyonluklar yaşadıktan sonra Çin’in Beijing Guoan takımına giden Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımda yaşadığı günleri unutmuyor.

Milli yıldız Instagram’da perşembe günleri kullanılan “Tbt” etkiletiyle Wesley Sneijder fotoğrafı paylaştı. Burak, “#tbt with 10…” notunu yazarken, bu paylaşım Galatasaray’da son günlerde yaşanan krize gönderme olarak yorumlandı.

Dursun Özbek ve yönetiminin Wesley Sneijder’e verdiği astronomik para cezası tartışmalara neden olmuştu.
 

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