Burak Yılmaz'dan 'küfür' özrü

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, dün gece oynanan Real Madrid maçında kendisini protesto eden taraftarlara gösterdiği tepki nedeniyle özür diledi.

Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-1 yenildiği maçta oyundan çıkarken kendisini protesto eden taraftarlara sözlü tepki gösteren Burak Yılmaz'dan açıklama geldi.

Taraftarlara yönelik bazı küfürlü ifadeler kullandığını itiraf eden yıldız oyuncu, "Dün geceki skor ve aslında birini hedef almaksızın ağzımdan çıkan sözler için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dün hocamızın da dediği gibi öncelikle tüm camiamızdan ve taraftarımızdan özür dilerim. Açıklamaya dilimin varmadığı ruh halime bir de asla unutmayacağım taraftar tepkisi eklenince yaşadığım hayal kırıklığının boyutu arttı. Bizler de pek çoğunuz gibi genciz.

Heyecanını, sevincini, hayal kırıklığını sizden farklı yaşamıyoruz. Galatasaray'a yakışmayacak bir skora imza atmış futbolculardan biri olarak dün gece benim için tarifi zor şeyler yaşandı. Dün geceki skor ve aslında birini hedef almaksızın ağzımdan çıkan sözler için özür dilerim.

Ama emin olun geri alınamayacak skorlardan ve sözlerden sizlerden daha çok bedel ödüyoruz. Tekrar tüm taraftarımız ve camiamızdan özür dilerim bu şekilde gündeme geldiğim için."

Dün gece oynanan ve Real Madrid'in 6-1 üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada Burak Yılmaz, Terim tarafından 77. dakikada oyundan alınmıştı.