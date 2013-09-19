T24 LogoT24 Logo
Spor

Burak Yılmaz'dan 'küfür' özrü

Galatasaraylı Burak Yılmaz , 6-1 kaybedilen Real Madrid maçında oyundan çıkarken, taraftarların kendisine yönelik tepkisi sonrası ağzından çıkan sinkaflı sözler hakkında konuştu

19 Eylül 2013 01:33

 

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, dün gece oynanan Real Madrid maçında kendisini protesto eden taraftarlara gösterdiği tepki nedeniyle özür diledi.

Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-1 yenildiği maçta oyundan çıkarken kendisini protesto eden taraftarlara sözlü tepki gösteren Burak Yılmaz'dan açıklama geldi.

Taraftarlara yönelik bazı küfürlü ifadeler kullandığını itiraf eden yıldız oyuncu, "Dün geceki skor ve aslında birini hedef almaksızın ağzımdan çıkan sözler için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dün hocamızın da dediği gibi öncelikle tüm camiamızdan ve taraftarımızdan özür dilerim. Açıklamaya dilimin varmadığı ruh halime bir de asla unutmayacağım taraftar tepkisi eklenince yaşadığım hayal kırıklığının boyutu arttı. Bizler de pek çoğunuz gibi genciz.

Heyecanını, sevincini, hayal kırıklığını sizden farklı yaşamıyoruz. Galatasaray'a yakışmayacak bir skora imza atmış futbolculardan biri olarak dün gece benim için tarifi zor şeyler yaşandı. Dün geceki skor ve aslında birini hedef almaksızın ağzımdan çıkan sözler için özür dilerim.

Ama emin olun geri alınamayacak skorlardan ve sözlerden sizlerden daha çok bedel ödüyoruz. Tekrar tüm taraftarımız ve camiamızdan özür dilerim bu şekilde gündeme geldiğim için."

Dün gece oynanan ve Real Madrid'in 6-1 üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada Burak Yılmaz, Terim tarafından 77. dakikada oyundan alınmıştı.

 

ETİKETLER

burak yılmazküfürözürgalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24