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Spor

Burak Yılmaz'dan iyi haber

TRABZON, (DHA) – TRABZONSPORLU Burak Yılmaz’ın çekilen MR sonucuna göre Fenerbahçe maçında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi

23 Ocak 2018 15:46

TRABZON, (DHA) – TRABZONSPORLU Burak Yılmaz’ın çekilen MR sonucuna göre Fenerbahçe maçında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi.
Trabzonspor\'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Atiker Konyaspor ile yapılan müsabakada kasığında oluşan ağrılar nedeniyle hastanede kontrolden geçirildi. Kasığında yırtık olma şüphesiyle MR’ı çekilen yıldız oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu akşam takımla birlikte Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak olan Burak, maçta ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.

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