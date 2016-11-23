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Burak Yılmaz'dan, 10 milyon TL tazminat isteyen eşine karşı dava

Milli futbolcu Burak Yılmaz'a, eşi İstem Yılmaz şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı

23 Kasım 2016 23:04

Futbol hayatını Çin'in Beijing Guoan takımında devam ettiren milli futbolcu Burak Yılmaz, şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisine boşanma davası açan ve 10 milyon TL tazminat isteyen eşi İstem Yılmaz'a karşı dava açıp çocuklarının velayetini istedi.

Burak Yılmaz ikinci çocuklarının dünyaya gelmesinin ardından barıştığı iddia edilen eşi İstem Yılmaz'ın boşanma davasına velayet davasıyla karşılık vererek Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Yılmaz 10 milyon TL tazminat isteyen eşinin çocuklarına bakamayacağını öne sürdü.

10 milyon TL'lik tazminatı reddedip nafaka indirimi talebinde bulunduğu dilekçesinde, iki yaşında olan büyük kızının velayetini istedi.

İki ay önce dünyaya gelen bebeklerinin annesinde kalmasını talep eden milli futbolcunun açtığı dava, 5 Aralık'ta görülecek.

İstem Yılmaz'ın avukatı Altın Mimir, Burak Yılmaz'ın açtığı davaya anlam veremediklerini söyledi.

 

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