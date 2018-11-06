Burak Yılmaz'a para cezası

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, Bursaspor maçında oyundan alınırken taraftarlara ve teknik heyete yaptığı davranış nedeniyle Burak Yılmaz'a yönetim olarak 500 bin lira para cezası verdiklerini söyledi.

Ağaoğlu, "Burak'a şu anda 500 bin lira para cezası verildi. Bunun haricinde yönetimin uyguladığı herhangi bir ceza yok. Burak, bizim sözleşmeli futbolcumuzdur" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, hafta sonu oynanan Bursaspor karşılaşmasında futbolcuları Burak Yılmaz'ın yapmış olduğu eylemler dolayısıyla kendisine 500 bin lira idari para cezası verildiği belirtildi.

Oyuncuyla da görüşme yapıldığının kaydedildiği açıklamada, "Kendisi de yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş, maçı kazanma ve gol atma hırsının etkisinde kaldığını vurgulayarak camiamızdan ve tüm kamuoyundan özür dileyeceğini tarafımıza iletmiştir. Bu anlamda bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadesine yer verildi.