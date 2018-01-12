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Spor

Burak Yılmaz'a, Çin'den 15 milyon Euro'luk teklif

Tolga SAĞLAM/ANTALYA, (DHA)- TRABZONSPOR’un forvet oyuncusu Burak Yılmaz’a, Çin’in Shanghai Shenhua takımından teklif geldiği öğrenildi

12 Ocak 2018 16:36

Tolga SAĞLAM/ANTALYA, (DHA)- TRABZONSPOR’un forvet oyuncusu Burak Yılmaz’a, Çin’in Shanghai Shenhua takımından teklif geldiği öğrenildi.
Bordo-mavili kulübün sezon başında Çin’in Beijing Guoan takımından 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, sezonun ilk yarısında 14 maçta attığı 14 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Süper Lig’de gol krallığı yarışında da zirveye ortak olan 32 yaşındaki forvet oyuncusuna, Çin’in Shanghai Shenhua takımından 15 milyon Euro’luk teklif geldiği kaydedildi. Yönetimin bu teklife karşı vereceği yanıt camiada da merak uyandırırken, sosyal medya üzerinde taraftarlar da satılıp satılmaması konusunda ikiye bölündü. Burak Yılmaz ise, Beijing Guoan’dan Trabzonspor’a transferi sürecinde ailesel sebeplerinden dolayı Çin’den ayrılmak istediğini belirtmişti.

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