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Spor

Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

04 Aralık 2020 18:50

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde 5'inci haftanın en iyi oyuncusu oldu. Yılmaz, oyuna sonradan girerek takımını galibiyete taşımıştı. 

UEFA'nın yaptığı oylamada Burak Yılmaz ile birlikte Mian'dan Jens Petter Hauge, Malmö'den Magnus Wolff Eikrem ve Braga'dan Galeno yer aldı.

Lille'in 2-1 kazandığı Sparta Prag maçında 4 dakikada 2 gol kaydeden Burak Yılmaz, haftanın oyuncusu seçildi.

TIKLAYIN: Burak Yılmaz'ın 4 dakikada attığı iki golle Lille güldü!



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