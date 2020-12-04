Burak Yılmaz'ın 4 dakikada attığı iki golle Lille güldü!

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı 2-1 mağlup eden Lille gruptan çıkma başarısını gösterirken, oyuna sonradan giren Burak Yılmaz takımını galibiyete taşıyan isim oldu.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Lille ile Sparta Prag karşı karşıya geldi. Lille sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Burak Yılmaz kaydetti.
Maçın 77. dakikasında, ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren Burak Yılmaz; 80 ve 84'te attığı gollerle Lille'i galibiyete taşıdı.
Burak Yılmaz, Lille formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu (35 yaş 141 gün). Sparta Prag'ın golünü 71'de Ladislav Krejci attı. Konuk takımda Ondrej Celustka çift sarı karttan atıldı.
Bu galibiyetle puanını 11'e yükselten Lille, gruptan çıkmayı başardı. Çekya temsilcisi Sparta Prag ise 6 puanda kaldı.
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