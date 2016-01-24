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Spor

Burak Yılmaz İngiliz kulübüne transferine değinen Mustafa Denizli: Bu transfere sıcak bakmam

Galatasaray son lig maçında Osmanlıspor'a 3 - 2 yenilirken bir golü de Burak Yılmaz kaydetmişti

24 Ocak 2016 01:17

Galatasaray'ın 3 - 2 yenildiği Osmanlıspor maçında gol atan Burak Yılmaz'ın İngiliz kulüplerinden West Ham United'a transfer olacağını belirten haberlere dair açıklama yapan sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Mustafa Denizli, "Bana herhangi bir bilgi olmadı. Öyle birşey olursa kulübümüzün şartları hem kadro olarak hem dışardında yapabileceğimiz şeyler olmadığı için zaten ben bu transfere sıcak bakmam. Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil"  dedi. 

Mustafa Denizli'nin maç sonrası yaptığı açıklamalar şöyle:

"Kötü oynadık. Çok kolay goller yedik. Maçı kazanacak hamleleri yapamadık. Geriye düşmesekte bile çok pozisyon verdik. Zemin, o, bu bahane yok. İşimiz zordu. Şimdi çok daha zorlaştı işimiz."

"Valla yaklaşık bundan 1 ay önce kendimize yeni bir yol haritası yapmıştık. Normal transfer sezonunda çok işlem yapmadan bu dönemde bizi ileriye taşıyacak yaş ortalaması düşük futbolcuların alınmasını dünüyorduk. Bunları 5 olarak düşünüyorduk ama koşullar son anda değişti. Bu transferleri muhtemel olarak yapamayacağız. Başkanımızla uzun süren bir toplantı yaptık. En sağlıklı kararı nasıl veririz bunu değerlendirmeye çalıştık. Burada bizim kulübümüze hizmet ederken her iki tarafıda düşünmek zorundayız. Donk ve Linnes ile bu dönemi kapattık." 

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