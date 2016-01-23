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Galatasaray'ın iki gol attığı karşılaşmada kazanan Osmanlıspor oldu

3 - 2 biten maçta Galatasaray'ın golleri Burak ve Sneijder'den geldi

23 Ocak 2016 22:06

Süper Toto Süper Lig'in 19. haftasında zirve mücadelesi veren Galatasaray, başkent deplasmanında Osmanlıspor ile karşı karşıya geldiği, gol düellosu şeklinde geçen müsabaka 3 - 2 Osmanlıspor'un galibiyeti ile sonuçlandı. 

Osmanlıspor'a galibiyeti getiren gol 51. dakikada Musa Çağıran'dan geldi.

Osmanlıspor’da ilk yarıda golleri atan isim Aminu olurken, Galatasaray’ın golleri ise Burak ve Sneijder’den geldi.

Osmanlıspor 2 - 2 Galatasaray (İlk Yarı Sonucu)

Dk 20, 44: Aminu, Dk 51: Musa Çağıran(Osmanlıspor); Dk 31: Burak, Dk 43: Sneijder (Galatasaray)

 

İlk 11'ler

 

Osmanlıspor: Ahmet Şahin, Vrsajevic, Uğur, Prochazka, Pinto, Mehmet, Musa, Ndiaye, Torje, Aminu, Rusescu

Galatasaray: Muslera, Sabri, Denayer, Semih, Hakan, Donk, Selçuk, Sinan, Sneijder, Olcan, Burak Yılmaz

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