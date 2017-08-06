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Spor

Burak Yılmaz: Selçuk İnan'la oynamak isterim

"Türkiye'den başka bir takım daha beni istedi"

06 Ağustos 2017 15:09

Trabzonspor'a 7 sezon sonra dönen Burak Yılmaz, imza töreni sırasında yapılan basın toplantısında Galatasaray forması giyen Selçuk İnan'la birlikte oynamak istediğini söyledi. Geçen günlerde Galatasaray kaptanı Selçuk'un Trabzonspor'a transfer olacağı söylentileri artmış, bordo-mavili kulüp ise resmi sitesi üzerinden bu iddiaları yalanlamıştı.

32 yaşındaki milli golcünün basın toplantısı sırasında kaydettiklerinin bir kısmı şöyle: 

"Selçuk İnan'a 'keşke' derim"

"Selçuk benim kardeşimdir, arkadaşım değil. Sadece soyadlarımız aynı değil. Bulunduğu zorluklar hakkında konuşmak istemiyorum. Türk futbol tarihinin önemli bir ismidir. Hoca, başkan ve kendisi istediği anda onunla her yerde oynamak isterim. Keşke derim yani..."

"Lucescu kararına saygı duyuyorum"

"Milli takım kararına saygı duyuyorum. Ama gün Trabzonspor günü. Onunla alakalı yorum yapmasam daha iyi. Lucescu kararına saygı duyuyorum. Dünya Kupası için elimizden geleni yapacağız

Onazi'ye teşekkür

"Onazi'ye teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti. Belki de teklif kendisinden geldi. 17 numarayı ben giyeceğim bu sene. O da 20 giyecek.

"Türkiye'den başka bir takım daha beni istedi"

"Başka teklif oldu, net. Onu söylemeye gerek yok, kimseyi zorda bırakmayalım. Son 3 haftadır sıkı çalışıyorum. Bugün de takımla idmanlara başlayacağım. Fizik olarak çok büyük problem olacağını zannetmiyorum. Tabii ki her şey hocamızın takdiri. " 

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