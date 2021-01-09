Burak Yılmaz, Ronaldo ve Zlatan'ın ardından 3. sırada

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de gösterdiği performansla parmak ısırtan Burak Yılmaz, Avrupa'da yıldız futbolcularla yarışıyor.



Avrupa'nın 5 büyük liginde, 35 yaş üstünde en çok gol atanlar listesinde Burak Yılmaz, Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic'in ardından 3. sırada yer alıyor.

Listenin zirvesinde 14 gollü Cristiano Ronaldo yer alırken Zlatan Ibrahimovic'in 10, Burak Yılmaz'ın ise 8 golü bulunuyor. Fabio Quagliarella ise attığı 7 golle 4. sırada yer aldı.

Avrupa'da da 2 golü var

Burak Yılmaz, ayrıca Avrupa Ligi'nde de 2 gol atma başarısı göstermişti. Fransa'da da 'Kral' olarak adlandırılan Burak, böylece toplamda Lille formasıyla 21 maça çıkarken 10 gol, 4 asist yapma başarısı gösterdi.

TIKLAYIN | Burak Yılmaz ayın oyuncusu seçildi