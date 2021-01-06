Burak Yılmaz ayın oyuncusu seçildi

Fransa Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, attığı gollerle takımını zirve yarışında iddialı konuma getirirken, ayın futbolcusu seçildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Burak Yılmaz, performansıyla parmak ısırtıyor. Attığı gollerle takımının zirveye oynamasında büyük pay sahibi olan deneyimli santrfor, Lille takımında aralık ayının futbolcusu seçildi.

Sezon başında Beşiktaş'tan Lille'ye transfer olan Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1'de 16 maçta 7 gol ve 4 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.

"Burada bir hayalim var"

Türkiye'den ayrılarak Lille'e transfer olma sürecinden bahseden Burak Yılmaz, "Luis Campos'un, 35 yaşında dahi üst düzey bir ligde oynamam gerektiğini söylemesi beni ikna etmek için yetti" ifadelerini kullanmıştı.

Fransız ekibinde bir hayali olduğunu belirten tecrübeli golcü, "Lille olarak, Ligue 1'in en iyi takımlarından biriyiz. Burada bir hayalim var ama gerçekleşmeden sizinle paylaşmayacağım. Gerçekleşirse ve bir röportaj daha yaparsak, umarım o zaman anlatırım" diye konuşmuştu.