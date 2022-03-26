Burak Yılmaz, Portekiz karşısında kaçırdığı penaltıyı anlattı: Zemin ıslak ve yumuşaktı...

A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada penaltı kaçıran Burak Yılmaz, o anları anlattı. Vuruş sırasında zeminin ıslak ve yumuşak olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Topun auta gittiğini görünce kahroldum. Penaltıyı atsaydım Portekiz’i elerdik" dedi.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde Portekiz’e 3-1 yenilerek elenirken, maça damgasını vuran olay skor 2-1 iken Burak Yılmaz’ın 85. dakikada penaltı kaçırmasıydı.

Tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada milli takımı bıraktığını açıklarken, “Nasıl atamadım, hâlâ şok içindeyim. Bu penaltıyı, ömrüm boyunca her gece atacağım belki de uyumadan, rüyamda” ifadelerini kullanmıştı.

"Zemin ıslak ve yumuşaktı"

Hürriyet gazetesinden İsmail Er'e konuşan Burak Yılmaz, kaçırdığı penaltıyı ve sonrasında yaşananları anlattı ve şu ifadeleri kullandı:

“Penaltıyı kazanınca tüm arkadaşlarım topu bana bıraktı. Ben de atmak istekliydim. Müthiş heyecanlandım. Arkamda bütün ülke insanlarının sorumluluğu vardı. Zemin ıslak ve yumuşaktı. Sert vurma isteğim topu yükseltti. Topun auta gittiğini görünce kahroldum. Penaltıyı atsaydım Portekiz’i elerdik. En çok ülkem için üzüldüm. Maçtan sonra başkanımız Nihat Özdemir, Stefan Kuntz ve takım arkadaşlarım bana destek oldu. En çok Kuntz üzüldü. Benimle birlikte ağladı. Lille takımındaki arkadaşlarım da arayıp moral verdiler. Sabaha kadar uyayamadım. Çok üzgünüm.”