Burak Yılmaz 'maaş indirimini kabul etmedi' haberlerini yalanladı: Gerek ülkem, gerek Beşiktaş'ım için üstüme düşeni yaparım

Burak Yılmaz hakkında çıkan 'maaş indirimini kabul etmedi' haberlerini yalanlayarak, "Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı." açıklamasını yaptı.



Burak Yılmaz, Instagram hikâye özelliğinde şunları paylaştı: