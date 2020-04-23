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Spor

Burak Yılmaz 'maaş indirimini kabul etmedi' haberlerini yalanladı: Gerek ülkem, gerek Beşiktaş'ım için üstüme düşeni yaparım

23 Nisan 2020 15:06

Burak Yılmaz hakkında çıkan 'maaş indirimini kabul etmedi' haberlerini yalanlayarak, "Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı." açıklamasını yaptı.

Burak Yılmaz, Instagram hikâye özelliğinde şunları paylaştı: 

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