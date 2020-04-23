Burak Yılmaz 'maaş indirimini kabul etmedi' haberlerini yalanladı: Gerek ülkem, gerek Beşiktaş'ım için üstüme düşeni yaparım

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Burak Yılmaz hakkında çıkan '<strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/burak-yilmaz-maas-indirimi-teklifini-geri-cevirdi,874429">maaş indirimini kabul etmed</a></strong>i' haberlerini yalanlayarak, "Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı." açıklamasını yaptı.<br /><br />Burak Yılmaz, Instagram hikâye özelliğinde şunları paylaştı: </p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/04/1587643976451-u.jpg" alt width="600" height="798" /></p>\n</body>\n</html>