Burak Yılmaz maaş indirimi teklifini geri çevirdi

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın, maaş indirimi konusunda yönetimle yaptığı son görüşmenin ardından yıldız isimle yolların ayrılabileceği ifade edildi.

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle Süper Lig'in tatil edilmesinin ardından; maç, yayın ve tribün gelirleri duran Beşiktaş, oyuncularıyla maaş indirimi konusunda görüşmeler yapmaya başladı.



Bu talebe, ilk olumlu yanıtı veren Necip Uysal olurken, takım kaptanı Burak Yılmaz'ın ise bu konuda oldukça olumsuz bir tavır takındığı ortaya çıktı.

TIKLAYIN - 'Süper Lig Katar'da tamamlansın' teklifi

Fanatik gazetesinin haberine göre; Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon Euro maaş kazanan 34 yaşındaki futbolcunun, yönetimle yaptığı son görüşmede, "Lütfen bana indirim konusuyla gelmeyin" sözlerini sarf ederek konuyu adeta kestirip attığı öğrenildi.

Yönetim: Kendisine başka kulüp bulabilir

Bu şok ifadelerin ardından görüşmeyi sonlandıran idareciler, ardından Başkan Ahmet Nur Çebi'yle de durumu paylaştı.



Konuyu değerlendiren yönetimin, "Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik durum belli. Şartlarımızı kabul edenle yola devam ederiz. Ancak Koronavirüs'e rağmen indirim talebine olumlu yanıt vermeyen her kim olursa kendisine başka bir kulüp bulabilir" kararını aldığı kaydedildi.



Konuyla ilgili olarak Burak'la en yakın zaman içerisinde yeni bir görüşme yapılacağı ve bu kararın kendisine de bildirileceği ifade edildi.