Burak Yılmaz kırmızı kart gördü, Lille 3 penaltıyla kaybetti

Ligue 1'de geçtiğimiz sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon, üst sıraların uzağında kalan Lille, 35. hafta mücadelesinde Troyes'a konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısının büyük bir bölümü golsüz eşitlikle geçilirken Troyes'da Florian Tardieu, 43. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmazken devre, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Lille'de 49. dakikada sarı kart gören Renato Sanches, bir dakika sonra ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

55. ndakikada ikinci kez penaltı kazanan Troyes, Ike Ugbo'nun golüyle farkı ikiye çıkarttı.

İkinci yarının büyük bir kısmını 10 kişiye oynayan Lille'de Burak Yılmaz, 68. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve konuk ekip 9 kişi kaldı.

Son dakikalara Troyes'un 2-0'lık üstünlüğüyle girilirken 86. dakikada ev sahibi takım bir penaltı daha kazandı. İlk penaltı vuruşunu gole çeviren Florian Tardieu, bir kez daha topun başına geçti ve skoru belirleyen golü kaydetti.

İki maç aradan sonra galibiyet alan Troyes, puanını 36'ya yükselterek ligde kalma adına büyük bir adım attı. Sahadan yenilgiyle ayrılan Lille ise 51 puanda kaldı.

Ligue 1'in 36. haftasında Lille, Monaco'yu ağırlayacak. Troyes ise sezonu şampiyonlukla tamamlayan Paris Saint Germain'e konuk olacak.