Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor, Burak Yılmaz ile yol ayrımına geldi. 33 yaşindaki oyuncunun menajerini Trabzon’a davet eden bordo-mavili yönetim, sözleşmeyi feshetmek için girişimlere başlayacak.

Teknik direktör Ünal Karaman’ın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Burak’in menajeri ile mali konularda anlaşmaya çalışacak. Uzlaşma sağlanması halinde tecrübeli oyuncu ile yollar ayrılacak.

Trabzonspor yönetimi bir hafta önce oynanan Bursaspor maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Burak Yılmaz'a 500 bin TL ceza vermişti

Geçen sezon başında Çin'in Beijing Guoan takımından 3.5 milyon Euro bonservis ile bordo mavili ekibe transfer olan Burak'ın sözleşmesi 2020 Mayıs ayında sona eriyor.