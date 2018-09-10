Burak Yılmaz: Hakkım olan parayı istiyorum

Trabzonspor’un yıldız ismi Burak Yılmaz, kulüpten olan 800 bin Euro alacağı için Türkiye Futbol Federasyonu'na(TFF) başvurmasıyla ilgili "Başkasının parasını istemiyorum. Hak ettiğim kendi paramı talep ediyorum. Gönderdiğim ihtarnameden kulübün haberi var" dedi.

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz kulüpten alacakları için TFF’ye başvurması konusunda açıklamalar yaptı. Alacağı olan 800 bin euro için TFF’ye başvuran Burak, son günlerdeki tartışmalara açıklık getirdi. 33 yaşındaki oyuncu, kendi üzerinden algı operasyonunun yapıldığını iddia etti.

"İhtarnameden kulübün haberi var"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Yılmaz, hakkı olanı istediğini belirterek, “Başkasının parasını istemiyorum. Hak ettiğim kendi paramı talep ediyorum. Gönderdiğim ihtarnameden kulübün haberi var. Zaten aynı dilekçe hem Türkiye Futbol Federasyonu’na hem de Trabzonspor Kulübü’ne gidiyor” dedi.

"Ödeme yapılmazsa yine aynı yola başvuracağım"

Bordo-mavili yıldız, yaşanan süreci değerlendirerek, “Üzerimde algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. Bu her futbolcunun yapması gereken bir şey. Ödeme yapılmazsa yine aynı yola başvuracağım. Benim işim futbol. İşimi yapmaya devam edeceğim. Sakatlığım tamamen geçmeden de oynamayı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Burak Yılmaz’la ilgili sıkıntılı bir durum olmadığını belirtti.

