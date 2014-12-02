Burak Yılmaz G.Saray’a 17 milyon lira kazandırdı

Galatasaray'da performansı en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Burak Yılmaz, sarı kırmızılı formayla 100. maçını geride bıraktı. Bu karşılaşmalarda 57 gol atıp 19 da asist yapan milli futbolcu, takımına tek başına 17 milyon lira kazandırdı.

Milliyet'in haberine göre; Gaziantepspor karşısında, Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıkan Burak Yılmaz, tek başına attığı gollerle Cim-Bom’a adeta servet hediye etti. Aslan’ın golcüsü, tek başına attığı gollerle Aslan’ın kasasına 17 milyon lira koydu.

100 maçlık seride 57 gol, 19 asist üretti

2012-2013 sezonunda sarı-kırmızılılara katılan Burak Yılmaz, 100 maçlık seride, 57 gol, 19 asistlik performansa ulaştı. Bu karşılaşmanın 15’inde sadece kendisinin attığı goller ile sarı-kırmızılı takıma puan ya da puanlar kazandıran yetenekli golcü, ilk iki yılında 2.3 milyon Euro garanti paraya oynarken, bu sezon ücreti 2.75 milyon Euro'ya yükseltildi. İlk iki sezonunda maç başına 20 bin Euro alan yıldız futbolcu, sözleşme yükseltildikten sonra maç başı da 25 bin Euro'ya çıktı.

10 milyon lira Avrupa'dan, 7 milyon lira Türkiye'den

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2012-2013 sezonunda ve bu sezon oynanan Anderlecht müsabakasında attığı gollerle takımına 2 galibiyet, 3 beraberlik kazandıran yetenekli oyuncu, kulübün kasasına ise 9 milyon 695 bin lira koydu. Spor Toto Süper Lig’de ise bu kategoride takımına geride kalan 3 sezonda 6 galibiyet, 4 beraberlik elde ettiren yıldız oyuncu, kasaya 7 milyon 460 bin liralık katkı sağladı.