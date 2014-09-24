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Spor

Burak Yılmaz: Eleştiriler artık dozunu aştı

Galatasaray'lı Burak Yılmaz kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi

24 Eylül 2014 17:33

Anderlecht maçında taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalan Burak Yılmaz, "eleştirilerin artık dozunu aştığını" vurgulayarak sarı-kırmızılı camiaya, "Bizim birbirimizden başka tutunacak dalımız yok" mesajını verdi.

Sezona kötü başlayan Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşaması eleştiri oklarının bir anda futboltakımına yönelmesine neden oldu. Bu eleştirilerden en çok nasibini alan isimlerden biri de Burak Yılmaz oldu.

Kendisine yönelik eleştirilere GS TV’de cevap veren golcü futbolcu, camia olarak zor günler yaşadıklarına dikkati çekerek "Bu zor günleri birbirimize kenetlenerek aşabiliriz" dedi. Eleştirilerin artık dozunu aştığını vurgulayan milli oyuncu, “Bütün Galatasaraylılar şunu bilsin ki; bizim birbirimizden başka tutunacak dalımız yok" dedi.

Burak Yılmaz'ın röportajının tamamı bugün GS TV'de yayınlanacak.

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