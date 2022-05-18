Burak Yılmaz'dan veda sinyali

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de top koşturan Burak Yılmaz'ın, takım yemeğinde teknik heyet ve arkadaşlarıyla art arda fotoğraflarını Lille'i etiketleyerek kalp emojisiyle paylaşması veda ediyor şeklinde yorumlandı.

Fransız temsilcisiyle 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu takım yemeğinden fotoğraflar paylaştı. Tüm teknik heyet ve arkadaş grubuyla art arda fotoğraflarını kişisel sosyal medya hesabından paylaşan 36 yaşındaki oyuncu, Lille'i etiketleyip kalp koydu.

Fanatik'in haberine göre arkadaşlarının da fotoğrafa sevgi dolu yorumlar bırakması bu paylaşımın veda için olduğu şeklinde yorumlandı.

İsmi Türkiye'den Beşiktaş ve Adana Demirspor ile anılan golcü futbolcunun Fransa'dan 25 gol, 10 asistlik harika performans ve 2 kupayla ülkemize dönmesi bekleniyor.

Beşiktaş ve Galatasaray söylentileri

Yeni sezon planlamasına devam eden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gündemden düşmüyor. Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Lille'de bu sezon 36 maçta 7 gol-5 asistle oynayan, haziran sonunda ise kontratı bitecek 36 yaşındaki golcüyle görüştü.

Fransız ekibini geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz'a, "Hayalini gerçekleştirdin. Şimdi yuvana dönme zamanı. Gel, futbolu Beşiktaş'ta bırak. Takıma şampiyonluk yolunda ağabeylik yap" dedi.

Galatasaray'dan da teklif aldığı belirtilen Burak Yılmaz, henüz net bir yanıt vermedi. Beşiktaş kurmayları, 'Kral' lakaplı yıldıza, başarıya endeksli bir sözleşme teklifi hazırladı. Hedef, gençlerin ağırlıkta olacağı yeni kadroda, Burak Yılmaz kalibresinde bir yıldızla takıma deneyim kazandırmak.

Adana Demirspor iddiaları

Vincenzo Montella yönetiminde Süper Lig ’de başarılı bir sezonu geride bırakmak üzere olan Adana Demirspor, transfer döneminde yine adından fazlasıyla söz ettirecek gibi duruyor. Şimşekler, bir süre önce Lille’de sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz’ı gündemine almıştı. Yönetim yıldız golcüyü takıma kazandırmayı çok istiyor.

37 yaşındaki golcü de daha önce Adana Demirspor’da forma giyebileceğini, taraftarından her zaman etkilendiğini söylemişti. Adana Demirspor, Fransa’da kontratı bitecek olan ve kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanan Burak Yılmaz’ın menajerine kulübün ilgisini iletti. Tarafların kısa sürede işi sonuçlandırmak adına bir araya gelmesi bekleniyor.

MLS'e gider mi?

Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'e 35 yaşında giden ve Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi Türk takım arkadaşlarıyla PSG'nin ligdeki hakimiyetini kıran ve şampiyonluğa ulaşan Burak Yılmaz 37 yaşında tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

Fransa basınında çıkan haberlere göre sezon sonu Lille ile sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın yeni durağı MLS olacak. Uzun süredir MLS ekiplerinin gündeminde olan Kral'ın ailesiyle birlikte yeni bir macera yaşamak için Amerika'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli golcünün ismi, eski takımları Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılıyordu.

MLS'te oynayan 2. Türk olacak

Burak Yılmaz, MLS'e transfer olması halinde 1976-1980 yılları arasında New York Cosmos forması giyen Yasin Özdenak'tan sonra Amerikan Ligi'nde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.