Burak Yılmaz: “Çok ciddi transfer teklifleri var ama Trabzonspor'a gitmek için gelmedim”

Tolga SAĞLAM/SERİK(Antalya),(DHA)- TRABZONSPOR’un forvet oyuncusu Burak Yılmaz, çok ciddi transfer teklifleri aldığını belirterek, “Teklif gelmesi durumunda gitme ihtimali her zaman vardır. Kulüple örtüşmeyen şeylerde gitme ihtimali vardır ve bende çok ciddi transfer teklifi aldım. Ama Trabzonspor’a gitmek için gelmedim” dedi.

Burak Yılmaz, Antalya kampında konakladıkları otelde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Çok talihsiz bir sakatlık yaşadığını kaydeden Burak Yılmaz, “Sahadan dolayı zemine takıldım. Çapraz bağlarım kopabilirdi. Verilmiş sadakamız varmış ki çok şükür ucuz atlattık. Şu anda iyi durumdayım, koşulara başladım. Allah’ın izni ile Atiker Konya deplasmanında sahada olacağım. Yetişmek için her şeyi yapıyorum. İyi durumdayım. Takımımızın dışında akşam sahada çalışacağım. Allah’tan bir mani olmazsa Konya deplasmanında oynayacağım” diye konuştu.

‘ÇOK CİDDİ TRANSFER TEKLİFİ ALDIM’

Basında yer alan transfer tekliflerinin doğru olduğunu ifade eden Burak Yılmaz, şöyle devam etti:

“Ben Trabzonspor’ gelmeden de teklifler vardı. Şu anda da teklifler var. Transfer teklifi olunca ayrılma ihtimali de oluyor. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Eğer bir oyuncuya transfer teklifi geliyorsa, bazı şeyler de kafasında netleşmemişse ayrılma ihtimali de ortaya çıkıyor. Şuanda teklifler aldığım doğru ama ayrılma gibi bir şey şuan için yok. Ama önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Transferin oluşması için bazı şeylerin oturması gerekiyor. Ya da burada kalmam için bazı şeylerin oturması gerekiyor. Ama şu anda bir şey yok. Teklif gelmesi durumunda gitme ihtimali her zaman vardır. Kulüple örtüşmeyen şeylerde gitme ihtimali vardır ve bende çok ciddi transfer teklifi aldım. Ama Trabzonspor’a gitmek için gelmedim. Ben Konyaspor maçında sahada olacağım. Bence bu Burak’ı konuşmalıyız.”

‘ABDÜLKADİR VE YUSUF’A TEKLİF YOK’

Genç oyuncular Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı’ya transfer teklifi olmadığını açıklayan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, şöyle konuştu:

“Genç kardeşlerim için söylemek gerekirse, Yusuf, Abdulkadir, Okay onlar benim kardeşim, gözbebeğimiz. Onlar için elimden geleni yapıyorum. Ama çok büyük oyuncu mu olacaklar, yoksa Trabzonspor’da mı devam edecekler, Avrupa’ya mı açılmak istiyorlar ya da geçmişte olan genç yetenekli oyuncular gibi kaybolup gidecekler mi buna onlar karar verecek. Ben ağabeyleri olarak elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışırım. Haberlerden etkileniyorlar. Bilinç altında havaya giriyorlar. Onlar daha 18-19 yaşında çiçekler. Onlara gelen teklif yok. Onlar Trabzonspor’da çalışıyorlar, gelişiyorlar. Hem yarışıyor hem de gelişiyorlar. Gereksiz yere onları zorlamayalım. Kendilerini Trabzonspor’a adamış durumdalar. Şuan için burada gelişmelerini sürdürüyorlar.”

‘KARABÜK MAÇINA ÇOK ÜZÜLÜYORUM’

Takımın performansını da değerlendiren Burak, bu konuda şunları dedi:

“Kardemir Karabükspor maçına kadar gözle görünür bir gelişim vardı. Karabük maçındaki puan kaybına üzülüyorum. O maçı alsaydık daha farklı olabilecekti. Önce kupa sonra lig maçımız var. Şuan için her şeyin iyi gittiğini düşünüyorum.”

‘GOL KRALLIĞINDA JAHOVIC’I AVANTAJLI GORUYORUM’

Amatör ruhlu profesyonel bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Burak Yılmaz, gol krallığında ise Jahovic’i avantajlı gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Belki de buralara gelmemdeki en büyük etki budur. Birçok gol attım. Şu anda da çok iyi çalışıyorum. Bence olabildiğinden hızlı dönüyorum. Atiker Konya deplasmanına yetişmek için her şeyi yapıyorum, inşallah o maçta sahada olacağım. İkinci yarı gol krallığı değil de ilk yarı attığım golün altına düşmesem benim için yeterli olur. Gol krallığı ile ilgili ligimizde çok önemli oyuncular var. Gomis, Jahovic çok önemli oyuncular. Bunlarla yarışıyor olmak bir Türk olarak beni çok mutlu ediyor. Jahovic’in gol krallığında bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Anadolu takımında oynuyorsan daha fazla pozisyon bulabilirsin. Çünkü büyük takımlara karşı oynayan takımların kapandığını biliyoruz. O yüzden Jahovic’i avantajlı görüyorum ve kendisini de çok beğeniyorum. Tabi Gomis, Wagner Love da çok iyi oyuncular. Hep beraber sezon sonunda ne olacağını göreceğiz.”

“CENK’İN EVERTON’A TRANSFERİ GURUR VERİCİ’

Cenk Tosun’un Everton’a transferini de değerlendiren deneyimli forvet oyuncusu, bu konuda şöyle konuştu:

“Türk oyuncuların yerden yere vurulduğu dönemde Cenk’in böyle bir transfer yapması beni çok mutlu etti, gurur verici oldu. 10 gün önce beraberdik, transferini konuştuk. Bitmişti transferi. Çok istekli ve mutlu. Bugün de maçı var, heyecanla bekliyoruz. sonu sahada görmek golünü izlemek için heyecanla bekliyoruz. Atacağı golü inşallah erken atar. İnşallah ilk golünü çok erken atar. Çünkü forvet oyuncusu için bu çok önemli. Cenk’in gelişen ve yetinmeyen bir oyuncu olduğunu biliyorum. Burada da çok önemli genç oyuncular var. Onların da önünü açacaktır. Hep beraber olursak Okay, Abdülkadir ve Yusuf’un önünü açacağımızı düşünüyorum.”

‘ARDA’NIN TÜRKİYE’YE GELMESİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM’

Arda Turan’ın Türkiye’ye gelmesine çok sevindiğini ifade eden Burak, “Türkiye’ye gelip nasıl büyük bir oyuncu olduğunu hatırlatmasını istiyorum. Biz onu çok özledik. Oynamayan bir Arda’nın Barcelona’da Türk futbolunu temsil edemez. Ben Arda’nın bize yakın olmasını istiyorum. Türkiye’ye gelmesinden dolayı çok mutluyum. Şampiyonluk yarışında da Başakşehir’in Arda transferiyle psikolojik olarak bazı takımların bir adım daha önüne geçtiğini düşünüyorum” diye konuştu.

‘VOLKAN TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU’

Türk futbolunun Volkan Şen’e ihtiyacı olduğunu anlatan Burak Yılmaz, “Volkan Şen’i çok iyi tanıyorum. Buraya gelmesinde referans oldum. Bize sordular ‘iyi mi’ diye. Her kardeşimize olduğu gibi ona da referans olduk. 6 ay önce milli takımda 11’de oynayan bir oyuncuydu. Böyle bir oyuncuya tabiki referans olacağım. Şuanda aramızda yok. Kendisi de oynamak istediği bir takımda olmak istiyor. Volkan’ın bizim takımda oynayabileceğini düşünüyorum. İyi bir Volkan’ın ikinci devre bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah takımdan ayılacaksa bir an önce gider ki ikinci yarıya bize Volkan’ı izletir. Türk futbolu için çok önemli bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

‘GOMİS BELKİ ÇOK İLERİ GÖRÜŞLÜDÜR’

Bir gazetecinin Gomis’in röportajında ‘Gol krallığında diğer oyuncular ilerliyorlar ama hepsinin takımında şampiyon olma gibi bir hedefi var mı orası tartışılır’ söyleminde bulunduğunu belirterek Burak’a bu konu hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine ise, “Gomis neden öyle düşündü bilmiyorum. Aramızdaki puan farkının da fazla olduğunu düşünmüyorum ama görüşüne saygı duymak gerekiyor. Gol krallığının çok önemli olmadığını ancak şampiyonun kim olduğunun belli olduğunu söyledi sanrım. Ama maçlar oynanmadan kazanmaz. Fatih hocanın gelişi, oyunculara bir güven katmıştır. Gomis konuştuklarıyla belli etmiş. Ama Türkiye ligi çok kolay bir lig değildir. Hele ikinci devreler asla kolay değildir. Belki doğru söylüyordur, belki ileri görüşlüdür. Bakıp göreceğiz” yanıtını verdi.

‘KONYASPOR’U ELEMEK İSTİYORUZ’

Bordo-mavili taraftarları kupada oynayacakları Atiker Konyaspor maçına davet eden Burak Yılmaz, “Maçımız hafta için ama ben taraftarlarımızın stadı dolduracağına inanıyorum. Biz onları mutlu etmeye devam edeceğiz. Lütfen stadı doldursunlar. Turu geçmek itiyoruz. Konyaspor iyi bir takım. Ama biz onları elemek istiyoruz ve bunun için her şeyi yapacağız” diyerek açıklamalarını noktaladı.

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-Burak Yılmaz’ın açıklamaları

HABER-KAMERA:TOLGA SAĞLAM/ANTALYA-DHA