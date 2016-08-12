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Spor

Burak Yılmaz Çin'de 2. golüne kavuştu

Beijing Guoan'ın Chongqing Lifan'a 2-1 yenildiği maçta, Burak Yılmaz takımının tek golünü penaltıdan kaydetti

12 Ağustos 2016 22:03

Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımının Chongqing Lifan'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada, bu ülkedeki kariyerinin 2. golüne ulaştı.

Beijing Guoan, Çin Süper Ligi'nin 22. haftasında Chongqing Lifan'ı Workers' Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmayı, ilk yarıda bulduğu gollerle Chongqing Lifan 2-1 kazandı. Konuk ekibin gollerini 29. dakikada penaltıdan Wang Dong ve 39. dakikada Alan Kardec kaydetti. Beijing Guoan'ın tek golünü 81. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz attı.

 

Beijing Guoan 8. sırada

 

Şubat ayında Galatasaray'dan 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Burak Yılmaz, Beijing Guoan forması altında bugüne kadar lig ve kupada çıktığı 11 maçta 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Beijing Guoan, 16 takımın mücadele ettiği Çin Süper Ligi'nde, iki maç eksiğiyle 28 puanla 8. sırada yer alıyor.

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