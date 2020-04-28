Burak Yılmaz, "Çin'de hastalık çıkması normal" sözleri için özür diledi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilgili "Çin'de çok enteresan şeyler yeniyor. Onların pazarına da gitmiştim. Gördükten sonra şok olmuştum. Hastalık çıkması çok normal" ifadesini kullanan Beşiktaş'lı futbolcu Burak Yılmaz özür diledi.

Çin'de 2 sene futbol oynayan Burak Yılmaz, Çin'le ilgili kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

Geçen hafta siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabında gerçekleşen canlı yayında soruları yanıtlayan ve Çin'de 2 yıl oynadığı için Koronavirüs'le ilgili açıklamalarda da bulunan Yılmaz, "Çin’de çok enteresan şeyler yeniyor. Ben bir gün onların pazarına gitmiştim merak ettiğim için. Gördüklerimden sonra şok olmuştum. Orada yaşamış birisi olarak, oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi bir şey gibi kalıyor. Ama onlar da böyle öğrenmiş, alışmış. Kültürleri bu" ifadelerini kullanmıştı.

​Bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Yılmaz, "Yaklaşık 2 sene futbol oynadığım Çin'de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen bir alışkanlık olduğunu, onlar için normal bir durum olduğunu söyledim. Bu nedenle diğer ülkelere göre hastalık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdim. "dedi.