Burak Yılmaz: Bu güzel takıma her şey yakışıyor

A Milii Takımın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği gecede hat-trick'e imza atan Burak Yılmaz, galibiyeti değerlendirdi. Yılmaz, "Bu güzel takıma her şey yakışıyor" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı 4-2 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne üç puanla başladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan G Grubu ilk maçında Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 15, 35 (penaltıdan) ve 82. dakikalarda Burak Yılmaz ile 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu attı.

Karşılaşma sonrası TRT Spor'a konuşan Burak Yılmaz şunları söyledi:

"Bu güzel takıma her şey yakışıyor"

"Önce hocama, sonra takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu güzel takıma her şey yakışıyor. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden biziz ama Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz. Milli maç bizi birbirimize bağlıyor. Bunun bilincindeydik.

Hollanda 1 numaralı rakibimizdi, kazanarak başladık. Gururluyuz. 1-2 saat sonra bu maçı unutup Norveç maçına konsantre olacağız."

Hollanda ile oynanan son 3 maçı da boş geçmeyen Kaptan Burak, bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda ile aynı grupta yer alan Türkiye'nin, 28 Mart 2015'te deplasmanda 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandırdı.

Deneyimli futbolcu, 6 Eylül 2015'te Konya'da oynanan ve Türkiye'nin 3-0 kazandığı karşılaşmada da son golü atan isim olmuştu.

Burak Yılmaz milli takımdaki gol sayısını 27 yaptı

Burak Yılmaz, Hollanda'ya attığı üç golle, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 64. maçta gol sayısını 27'ye yükseltti.

Kaptan Burak, Hollanda karşısında 15. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla, 35. dakikada penaltıdan ve 82. dakikada da frikikten fileleri havalandırdı.

Cristiano Ronaldo'yu(4) geçen Burak Yılmaz'ın A Milli Takım formasıyla en fazla gol attığı rakibi de Hollanda.(5 gol)

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