Spor yazarları, Milli Takım'ın 4-2'lik Hollanda galibiyetini nasıl değerlendirdi?
25 Mart 2021 09:20
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Spor yazarları, A Milli Futbol Takımımızın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği mücadeleyi köşelerinde yorumladılar. Yazıların tamamını, paragraf sonlarında ismi verilen gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
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Turgay Demir: Hollanda üç kez Dünya Kupası finali oynamış bir rakip. Mevcut kadrosundaki oyuncuların önemli bir bölümü, Liverpool, Juventus, Barcelona, Lyon, ManU gibi devlerde forma giyiyor… Peki bunlar bizi korkuttu mu? Hayır! Burak Yılmaz'ın dediği gibi biz hiç kimseden korkmayız… Korkmadık da… Maçın başından itibaren, güçlü rakibimiz karşı rahat, özgüvenli ve yaptığımız işten keyif alarak oynadık. Burak Yılmaz tarih yazdı ve bunun üzerine benim Burak için başka bir şey yazmama gerek yok. Eskiden onlar bu kadar rahat olurlardı, dün de aslında öyle havalı bir başlangıç yaptılar. Biz kaleye gitmek için zorlanırken onlar iki pasta kalemize gelebileceklerini gösterdiler. Sonra mı… Sonra bizim çocukların akıllarına kimseden korkmamaları gerektiği geldi. Bizimkilerin önemli bir bölümü de Avrupa'nın devlerinde forma giyiyorlardı ve özgüvenleri yerindeydi… Çağlar, Ozan, Burak müthiş oynadılar diyeceğim ama böyle bir detaya gerek yok çünkü tüm takım şahane oynadı. Çoğu maçta kaçırdıklarımızı bu kez attık. Burak ve Hakan'la durumu 3-0 yaptığımızda rakibimizin yaşadığı şaşkınlığı anlatamam. [Fotomaç]
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Attila Gökçe: Böyle maçları oynamak hiç de kolay değil… Ligden çık, İstanbul’da toplan, ilk maçı oyna. Bazen seyretmek bile yorar insanı… Çok kolay goller attık ve yedik. Hele bir de penaltı yaptık ki, öfff... Kalede Uğurcan Çakır var. Depay’ın atışını iki hamlede önlüyor. Bravo be… Aferin çocuklar, alkışlar hepinize!. Takımca heyecanımız, coşkumuz ve keyfimiz iyidir ilk maçta. Kusurumuz da var, becerimiz de… Eh, elde var Kaptan, kalede Uğurcan... Hepsinin ayaklarına, ellerine sağlık yani. Dünyayı severiz be kardeşim! [Milliyet]
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Reha Kapsal: Bu oyunun çıkmasındaki en büyük faktörlerden biri de teknik direktörümüz Şenol Güneş. Avrupa Şampiyonası elemelerinde grup kuraları çekildiğinde hedefi yüksek koyup, Avrupa Şampiyonası'na gittiğimiz gibi Dünya Kupası eleme kuraları çekildiğinde de bu hedefi ve iddiayı ortaya koydu Şenol Hoca. Dünya Kupası'na gideceğimizi söyledi. Turnuvaların farklı oynandığını, bu dinamikleri lehine çevirebilecek potansiyel bir oyuncu topluluğumuz olduğunu dile getirdi. [Fotomaç]
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Ali Ece: İlk 11’deki 9 oyuncumuz bizim ligden maalesef daha iyi olan liglerde forma giyiyorlar, kalan ikisi Uğurcan ve Ozan Tufan da isterlerse bu yaz Avrupa’nın 5 büyük liginin iyi takımlarına transfer olabilecek kalibredeler. Bu, bizim saha içinde akıl-duygu, teknik-fizik, savunma-hücum arasındaki ideal dengeyi kurarak eşit ağırlıklı oynamamızı sağlayan bir numaralı faktör. Maçtan önce “Hollanda’yı 4-2 yeneceğiz kabul mu?” desek herkes kafadan tamam derdi. Lakin 3-0 öne geçtikten sonra skorun 3-2’ye gelmesi herkesi tedirgin etti. O 1 dakikada yediğimiz 2 gol tamamen eşit ağırlıklı güçlü oyunumuz yerine gereğinden fazla geriye çekilmemizden kaynaklandı. [Fanatik]
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Ömer Üründül: Dünya Kupası elemelerine grubumuzdaki en güçlü rakibimizden 3 puan alarak başladık. Bu önemli galibiyetin taçlanması için iki gün sonraki Norveç maçı çok önemli. Eğer o maçta da iyi bir sonuç alırsak yolumuz çok açılır. Burak Yılmaz da dünya devlerinden birine karşı hat-trick yaparak tarihe geçti. [Sabah]
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İlker Yağcıoğlu: İlk yarıdaki oyunumuz rakibin fazla efor sarf etmesine sebep oldu. Defansif olarak hem bireysel hem de takım olarak kusursuzduk. 3-0'dan sonra bu kadar mahkum oynamamız ve kolay top kaybetmemiz Hollanda'yı cesaretlendirdi ve oyuna ortak etti. 1 dakikada iki gol yiyince paniğe kapılacakken kralın harika golüyle Hollanda'ya havlu attırdık. 3 gol atan Burak, bütün defans blogu, Okay ve Ozan ikilisi biraz daha öne çıktılar belki ama Hollanda'yı ancak takım olarak iyi mücadele ettiğinde yenebilirsin. Biz de bunu yaptık. [Takvim]
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Tayfun Bayındır: Şenol hocanın tercih ettiği 11 bence isabetliydi. Benjamin Button gibi yaşlandıkça gençleşen ve kalitesini, golcü kimliğini sürekli yukarı taşıyan Burak Yılmaz elbette dünün yıldızıydı. Okay, Ozan Kabak, Hakan Çalhanoğlu ve Zeki gerçekten çok etkiliydiler. Oynayan oynamayan herkesi yürekten kutlamak lazım. Müthiş dersler çıkaracağımız, bir o kadar da keyifle tekrar tekrar seyredeceğimiz bu maç daha grup başlar başlamaz bizi asıl favori pozisyonuna getirdi. Çok çabuk bu sonucu hazmedip, hatalardan ders çıkarıp, Norveç maçına konsantre olmamız lazım. Norveç başka bir takım. Başka bir ekol... Ama Şenol hoca Norveç’i de çalışmış, o maçın planlarını da çoktan yapmıştır.Tebrikler Milli Takım... Harika bir başlangıç yaptınız, darısı Norveç maçına... [Milliyet]
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Mehmet Demirkol: Her yönüyle efsanevi bir maç oldu. Burak Yılmaz’ın yıldırıcı güveninden Ozan’a, kapanışta penaltı çıkaran Uğurcan’a kadar. Mükemmel bir hikayenin açılışı kalitesinde, bireysel ve takım gösterisi oldu. Sendeledik ama her seferinde hemen kalktık. Zayıf tarafıyla da yüzleşebilmiş soğukkanlı kalabilen bir güçtük İlk 60 dakika Hollanda’nın yaşadığı bu yıl Kadıköy’de Fenerbahçe’nin yaşadığına benziyor. Sürekli baskılı oynadıklarını düşündüler ama yavaş kaldılar. Savunmamızı silkeleyip şaşırtamadılar. Karamboller ve duran toplar dışında organize akın tamamlayamadılar. Bu bölümde De Boer Erol Bulut’un sıkıntısını yaşadı. [Fanatik]
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Spor yazarları, Milli Takım'ın 4-2'lik Hollanda galibiyetini nasıl değerlendirdi?